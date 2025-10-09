Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इज़रायली सेना ने गाज़ा से हटने की तैयारी की शुरू, जल्द हो सकता है युद्धविराम

Israel-Hamas War: इज़रायल और हमास के बीच शांति के पहले चरण के तहत अब इज़रायली सेना, गाज़ा से हटने की तैयारी कर रही है।

less than 1 minute read

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 09, 2025

Israeli army in Gaza city

Israeli army in Gaza City (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को बंद करवाने के लिए और गाज़ा (Gaza) में शांति की स्थापना के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी तरफ से गाज़ा में शांति के प्रस्तावित प्लान के पहले चरण को इज़रायल और हमास, दोनों ने ही सहमति दे दी है। इसी बीच अब इज़रायली सेना ने एक बड़ा बयान दिया है।

इज़रायली सेना ने गाज़ा से हटने की तैयारी की शुरू

गाज़ा में शांति स्थापित करने के लिए इज़रायली सेना ने गाज़ा से हटने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बारे में खुद इज़रायली सेना की तरफ से जानकारी दी गई है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी सेना को गाज़ा से चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला किया है।

बंधकों और कैदियों की होगी अदला-बदली

गाज़ा में शांति के प्रस्ताव के पहले चरण के तहत इज़रायल और हमास में बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी होगी। इसके तहत अगले 72 घंटे में हमास, इज़रायल के सभी 20 जीवित बंधकों को रहा करेगा, जिसके बदले में इज़रायल भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा।

जल्द हो सकता है युद्धविराम

अगर इसी तरह इज़रायल और हमास, ट्रंप के शांति प्रस्ताव को चरणबद्ध तरीके से फॉलो करेंगे, तो गाज़ा में जल्द ही युद्धविराम हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि आगे के चरणों में दोनों पक्ष किस तरह से शर्तों को मानते हैं और कितने चरणों में युद्धविराम पूरा होता है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से बंधकों और कैदियों की अदला-बदली और इज़रायली सेना की गाज़ा से पीछे हटने की तैयारी युद्धविराम की दिशा में एक बड़ा कदम है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

world news

World News in Hindi

Updated on:

09 Oct 2025 03:07 pm

Published on:

09 Oct 2025 03:03 pm

Hindi News / World / इज़रायली सेना ने गाज़ा से हटने की तैयारी की शुरू, जल्द हो सकता है युद्धविराम

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

पीएम मोदी और स्टार्मर की हुई मुलाकात, ट्रेड-डिफेंस समेत कई अहम मुद्दों पर हुई बातचीत

Indian Prime Minister Narendra Modi with British PM Keir Starmer
विदेश

गाजा में शांति की नई सुबह: मैक्रों का दो-राज्य समाधान का आह्वान, क्या ट्रंप को मिलेगा क्रेडिट ?

Gaza Ceasefire Macron Peace Plan
विदेश

जैश-ए-मोहम्मद तैयार कर रहा महिला ब्रिगेड, धर्म के नाम पर यूपी और कश्मीर की महिलाओं का कर रहा ब्रेनवाश

Masood Azhar
विदेश

इजरायल-हमास समझौते से गाजा में शांति का सूरज: सीजफायर पर UN की बुलंद आवाज,गुटेरेस ने कही बड़ी बात

विदेश

मत्मो तूफान से वियतनाम में अब तक 10 लोगों की मौत, 7 लोग घायल

Typhoon Matmo
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.