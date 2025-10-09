इज़रायली सेना ने गाज़ा से हटने की तैयारी की शुरू, जल्द हो सकता है युद्धविराम

अगर इसी तरह इज़रायल और हमास, ट्रंप के शांति प्रस्ताव को चरणबद्ध तरीके से फॉलो करेंगे, तो गाज़ा में जल्द ही युद्धविराम हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि आगे के चरणों में दोनों पक्ष किस तरह से शर्तों को मानते हैं और कितने चरणों में युद्धविराम पूरा होता है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से बंधकों और कैदियों की अदला-बदली और इज़रायली सेना की गाज़ा से पीछे हटने की तैयारी युद्धविराम की दिशा में एक बड़ा कदम है।