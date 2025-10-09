इज़रायली सेना ने गाज़ा से हटने की तैयारी की शुरू, जल्द हो सकता है युद्धविराम

Israeli army in Gaza City (Photo - Washington Post)
इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहे युद्ध को बंद करवाने के लिए और गाज़ा (Gaza) में शांति की स्थापना के लिए अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार प्रयास कर रहे हैं। उनकी तरफ से गाज़ा में शांति के प्रस्तावित प्लान के पहले चरण को इज़रायल और हमास, दोनों ने ही सहमति दे दी है। इसी बीच अब इज़रायली सेना ने एक बड़ा बयान दिया है।
गाज़ा में शांति स्थापित करने के लिए इज़रायली सेना ने गाज़ा से हटने की तैयारी शुरू कर दी है। इस बारे में खुद इज़रायली सेना की तरफ से जानकारी दी गई है। इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने ट्रंप के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए अपनी सेना को गाज़ा से चरणबद्ध तरीके से हटाने का फैसला किया है।
गाज़ा में शांति के प्रस्ताव के पहले चरण के तहत इज़रायल और हमास में बंधकों और कैदियों की अदला-बदली भी होगी। इसके तहत अगले 72 घंटे में हमास, इज़रायल के सभी 20 जीवित बंधकों को रहा करेगा, जिसके बदले में इज़रायल भी करीब 2,000 फिलिस्तीनी कैदियों को आज़ाद करेगा।
अगर इसी तरह इज़रायल और हमास, ट्रंप के शांति प्रस्ताव को चरणबद्ध तरीके से फॉलो करेंगे, तो गाज़ा में जल्द ही युद्धविराम हो सकता है। हालांकि अभी इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है कि आगे के चरणों में दोनों पक्ष किस तरह से शर्तों को मानते हैं और कितने चरणों में युद्धविराम पूरा होता है। हालांकि दोनों पक्षों की तरफ से बंधकों और कैदियों की अदला-बदली और इज़रायली सेना की गाज़ा से पीछे हटने की तैयारी युद्धविराम की दिशा में एक बड़ा कदम है।
बड़ी खबरेंView All
विदेश
ट्रेंडिंग