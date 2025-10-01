Patrika LogoSwitch to English

गाज़ा सिटी में और तबाही मचाने के लिए इज़रायली सेना तैयार! लोगों के निकलने का आखिरी रास्ता आज करेगी बंद

Israel-Hamas War: इज़रायली सेना अब गाज़ा सिटी में और तबाही मचाने के लिए तैयार है। क्या है इज़रायली सेना का प्लान? आइए जानते हैं।

भारत

image

Tanay Mishra

Oct 01, 2025

Israeli army in Gaza city

Israeli army in Gaza City (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस युद्ध की वजह से गाज़ा में जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है और अभी भी तबाही का सिलसिला जारी है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शर्तों के साथ गाज़ा में युद्धविराम का प्रस्ताव पेश किया है, जिसे इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि हमास की तरफ से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच अब इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी में और तबाही मचाने के लिए तैयार है।

लोगों के निकलने का आखिरी रास्ता आज होगा बंद

इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़े का अपना इरादा पहले ही साफ कर दिया है। इसी के तहत इज़रायली सेना गाज़ा सिटी में भारी बमबारी भी कर रही है। करीब 50% गाज़ा सिटी पर इज़रायली सेना का कब्ज़ा हो चुका है। हालांकि इज़रायली सेना ने पीएम नेतन्याहू के आदेशानुसार गाज़ा सिटी के निवासियों को शहर छोड़कर उत्तर से दक्षिण की ओर सुरक्षित स्थानों पर जाने का मौका भी दिया। इसके लिए इज़रायली सेना ने एक रास्ता भी खोला था, लेकिन आज वो रास्ता बंद कर दिया जाएगा।

4.5 लाख से ज़्यादा लोग छोड़ चुके हैं गाज़ा सिटी

जब से इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी में अपनी सैन्य कार्रवाई को बढ़ाते हुए शहर पर कब्ज़ा करने की कोशिशें तेज़ की हैं, तब से अब तक 4.5 लाख से ज़्यादा लोग गाज़ा सिटी छोड़कर दक्षिण की ओर सुरक्षित स्थानों पर जा चुके हैं।

