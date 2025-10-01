गाज़ा सिटी में और तबाही मचाने के लिए इज़रायली सेना तैयार! लोगों के निकलने का आखिरी रास्ता आज करेगी बंद

इज़रायल (Israel) और फिलिस्तीनी आतंकी संगठन हमास (Hamas) के बीच गाज़ा (Gaza) में चल रहे युद्ध को 2 साल पूरे होने वाले हैं। इस युद्ध की वजह से गाज़ा में जान-माल का भारी नुकसान हो चुका है और अभी भी तबाही का सिलसिला जारी है। अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने शर्तों के साथ गाज़ा में युद्धविराम का प्रस्ताव पेश किया है, जिसे इज़रायल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) ने भी ग्रीन सिग्नल दे दिया है। हालांकि हमास की तरफ से इस पर अब तक कोई प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। इसी बीच अब इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी में और तबाही मचाने के लिए तैयार है।