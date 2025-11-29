इजराइल ने एक और मुस्लिम देश पर किया हमला, रात के अंधेरे में की गोलीबारी, 13 लोगों की हुई मौत

सीरियाई न्यूज एजेंसी ने इस घटना की पुष्टि करते हुए बताया है कि मृतकों में दो बच्चे भी शामिल हैं और कम से कम 25 लोग घायल हैं। इस घटना से पूरे इलाके में दहशत फैल गई है और सीरिया विदेश मंत्रालय ने इस घटना की कड़ी निंदा की है। सीरियाई सरकार ने इसे युद्ध अपराध बताते हुए इसे हिंसा भड़काने की कोशिश बताया है। हमले के बाद इजराइल के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए हज़ारों लोग सीरिया की सड़कों पर उतर गए हैं।