इज़रायल ने सीरिया को दहलाया, कई जगह की एयरस्ट्राइक्स

इज़रायल (Israel) अक्सर ही सीरिया में एयरस्ट्राइक्स करता रहता है। सोमवार रात को एक बार फिर इज़रायल ने ऐसा ही किया। इज़रायली एयरफोर्स ने सीरिया के बड़े शहर होम्स (Homs), भूमध्य सागर तटीय शहर लताकिया (Latakia) और ऐतिहासिक शहर पाल्मायरा (Palmyra) के आसपास के क्षेत्रों पर एयरस्ट्राइक्स की। सीरिया की स्टेट मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी। सीरियाई स्टेट मीडिया ने बताया कि इन एयरस्ट्राइक्स के बाद जोर के धमाके हुए, जिनसे आसमान में धुएं का गुबार छा गया।