इज़रायल ने सीरिया को दहलाया, कई जगह की एयरस्ट्राइक्स

Israel Carries Out Airstrikes In Syria: इज़रायल ने देर रात एयरस्ट्राइक्स करते हुए सीरिया को दहला दिया।

Tanay Mishra

Sep 09, 2025

Israeli fighter jet (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) अक्सर ही सीरिया में एयरस्ट्राइक्स करता रहता है। सोमवार रात को एक बार फिर इज़रायल ने ऐसा ही किया। इज़रायली एयरफोर्स ने सीरिया के बड़े शहर होम्स (Homs), भूमध्य सागर तटीय शहर लताकिया (Latakia) और ऐतिहासिक शहर पाल्मायरा (Palmyra) के आसपास के क्षेत्रों पर एयरस्ट्राइक्स की। सीरिया की स्टेट मीडिया ने इस बारे में जानकारी दी। सीरियाई स्टेट मीडिया ने बताया कि इन एयरस्ट्राइक्स के बाद जोर के धमाके हुए, जिनसे आसमान में धुएं का गुबार छा गया।

सीरियाई स्टेट मीडिया के अनुसार इज़रायली एयरफोर्स ने होम्स, लताकिया और पाल्मायरा शहरों के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया। जानकारी के अनुसार होम्स में सैन्य ठिकाने को निशाना बनाने का उद्देश्य तुर्की निर्मित मिसाइलों और हवाई रक्षा उपकरणों के गोदामों को तबाह करना था, जो कुछ समय पहले ही यहाँ भेजे गए थे। लताकिया के पूर्वी उपनगर स्कूबिन में एक सैन्य बैरक पर हमला किया गया। पाल्मायरा में भी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया गया।

इज़रायली एयरस्ट्राइक्स की वजह से कोई भी हताहत नहीं हुआ। इन एयरस्ट्राइक्स की वजह से कितना नुकसान हुआ, इसकी रिपोर्ट फिलहाल सामने नहीं आई है। हालांकि स्टेट मीडिया ने बताया कि इज़रायली एयरस्ट्राइक्स के बाद सीरियाई एयर डिफेंस यूनिट एक्टिव हो गई थी।

सीरिया ने बताया क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा

सीरिया के विदेश मंत्रालय ने इज़रायली एयरस्ट्राइक्स को क्षेत्रीय स्थिरता के लिए खतरा बताया और इज़राइल की आलोचना की। हालांकि अभी तक इज़रायल की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार तुर्की-निर्मित हथियारों को निशाना बनाने की पुष्टि हो गई है।

इज़रायल ने सीरिया को दहलाया, कई जगह की एयरस्ट्राइक्स

