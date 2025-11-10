Patrika LogoSwitch to English

इज़रायल ने की लेबनान में एयरस्ट्राइक्स, हिज़बुल्लाह के 2 आतंकी ढेर

इज़रायल समय-समय पर लेबनान में एयरस्ट्राइक्स करते हुए हिज़बुल्लाह आतंकियों को निशाना बनाता रहता है। अब एक बार फिर इज़रायल ने ऐसा ही किया है।

भारत

image

Tanay Mishra

Nov 10, 2025

Israel carries out air strikes in Lebanon

Israel carries out air strikes in Lebanon (Representational Photo)

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच सीज़फायर चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी अभी भी बरकरार है। 2024 में इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जो कुछ महीने तक चला था। इज़रायल के खिलाफ युद्ध में हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य अधिकारी और कमांडर इस युद्ध में मारे गए थे। बड़ी संख्या में हिज़बुल्लाह आतंकियों ने भी इज़रायली हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई। हालांकि अभी भी समय-समय पर इज़रायली सेना हिज़बुल्लाह के आतंकियों के खात्में के अपने मिशन के तहत लेबनान में एयरस्ट्राइक्स करती रहती है और रविवार को भी ऐसा ही देखने को मिला।

हिज़बुल्लाह के 2 आतंकी ढेर

लेबनान की मीडिया ने जानकारी दी कि रविवार को एक बार फिर इज़रायली सेना ने देश में एयरस्ट्राइक्स की। एक इज़रायली ड्रोन ने नबातीह ज़िले में हुमाइन अल-फ़ौका रोड पर अल-मासराह के पास एक कार पर दो मिसाइलें दागीं, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। दूसरा हमला अल-सव्वानेह और खिरबेत सेल्म के बीच एक पिकअप ट्रक को निशाना बनाकर किया गया, जिसमें एक अन्य व्यक्ति की मौत हो गई। दोनों ही हिज़बुल्लाह के आतंकी थे।

क्या चाहता है इज़रायल?

लेबनान के सैन्य खुफिया अधिकारी ने बताया कि इज़रायल, लेबनान से लगती बॉर्डर पर अपने 5 मज़बूत ठिकानों में से एक को मज़बूत करने के लिए और हिज़बुल्लाह के आतंकियों के खात्मे के लिए लेबनान में एयरस्ट्राइक्स करता है। इसके साथ ही इज़रायल बुलडोज़र और उत्खनन मशीनों से लेबनानी क्षेत्र पर नज़र रखने के लिए मिट्टी के बर्म, बख्तरबंद वाहनों के लिए मज़बूत आश्रय और निगरानी के ठिकाने भी बना रहा है।

