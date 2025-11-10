इज़रायल ने की लेबनान में एयरस्ट्राइक्स, हिज़बुल्लाह के 2 आतंकी ढेर

इज़रायल (Israel) और लेबनान (Lebanon) के आतंकी संगठन हिज़बुल्लाह (Hezbollah) के बीच सीज़फायर चल रहा है, लेकिन दोनों के बीच दुश्मनी अभी भी बरकरार है। 2024 में इज़रायल और हिज़बुल्लाह के बीच भीषण युद्ध हुआ था, जो कुछ महीने तक चला था। इज़रायल के खिलाफ युद्ध में हिज़बुल्लाह को भारी नुकसान झेलना पड़ा था। हिज़बुल्लाह के लगभग सभी मुख्य अधिकारी और कमांडर इस युद्ध में मारे गए थे। बड़ी संख्या में हिज़बुल्लाह आतंकियों ने भी इज़रायली हमलों में अपनी जान गंवा दी थी। बाद में दोनों पक्षों के बीच सीज़फायर पर सहमति बन गई। हालांकि अभी भी समय-समय पर इज़रायली सेना हिज़बुल्लाह के आतंकियों के खात्में के अपने मिशन के तहत लेबनान में एयरस्ट्राइक्स करती रहती है और रविवार को भी ऐसा ही देखने को मिला।