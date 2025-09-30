क्या पाकिस्तान इज़राइल को मान्यता देगा ? भारत के राजदूत ने जताई उम्मीद

Israel-Pakistan relations: भारत में इज़राइल के राजदूत रियूवेन अज़ार (Reuven Azar) ने दिल्ली में एक सवाल के जवाब में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि पाकिस्तान भविष्य में इज़राइल को मान्यता देगा। उन्होंने इसे एक महत्वपूर्ण कदम बताया, जो कट्टरपंथ को खत्म करने की दिशा में बड़ा योगदान दे सकता है। अज़ार ने जोर देकर कहा कि अरब और मुस्लिम देशों का इस दृष्टिकोण के प्रति प्रतिबद्ध होना एक सकारात्मक बदलाव है। यह बयान मध्य पूर्व में शांति प्रयासों (Middle East peace) के बीच आया है। राजदूत अज़ार ने अपने बयान में साफ किया कि इज़राइल का मानना है कि पाकिस्तान जैसे देशों का इज़राइल को मान्यता देना (Diplomatic recognition) न केवल द्विपक्षीय संबंधों (Israel-Pakistan relations) को मजबूत करेगा, बल्कि क्षेत्रीय स्थिरता के लिए भी फायदेमंद होगा। उन्होंने कहा कि यह कदम कट्टरपंथी ताकतों को कमजोर करने में मददगार साबित होगा। अरब देशों के हालिया कदमों का हवाला देते हुए अज़ार ने उम्मीद जताई कि मुस्लिम दुनिया भी इसी रास्ते पर चलेगी।