Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजराइल में भारतीय सैनिकों की हो रही वाह-वाही, अब से वहां के स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी ये बात, जान लें इतिहास

इजरायल के शहर हाइफा ने भारतीय सैनिकों के योगदान को सराहा है, जिन्होंने ब्रिटिश सेना के साथ मिलकर शहर को ओटोमन शासन से मुक्त कराया था। हाइफा के मेयर ने शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि दी और शहर के स्कूलों में इतिहास की किताबों में इस बदलाव की घोषणा की।

2 min read

भारत

image

Mukul Kumar

Sep 30, 2025

भारतीय सैनिक। (फोटो- IANS)

ब्रिटिश काल में भारतीय सैनिक अंग्रेजों की तरफ से लड़ते थे, लेकिन जीत का श्रेय हमेशा ब्रिटिश आर्मी को दिया जाता था। लेकिन अब इजरायल के शहर हाइफा ने अपनी आजादी में योगदान देने के लिए भारतीय सैनिकों के योगदान को सराहा है।

हाइफा में सोमवार को शहीद भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। यहां के मेयर ने कहा कि शहर के स्कूलों में इतिहास की किताबों में यह बदलाव किया जा रहा है कि शहर को ओटोमन शासन से आजाद कराने वाले ब्रिटिश नहीं बल्कि भारतीय सैनिक थे।

'हमें गलत इतिहास पढ़ाया गया'

हाइफा के मेयर योना याहाव ने कहा कि मैं इसी शहर में पैदा हुआ और यहीं से ग्रेजुएट हुआ। हमें लगातार यही बताया जाता था कि इस शहर को अंग्रेजों ने आजाद कराया था।

जबकि एक दिन हिस्टोरिकल सोसाइटी के एक व्यक्ति ने खास तौर पर की गई मुलाकात में बताया कि उन्होंने गहरी रिसर्च की है और पाया है कि अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि भारतीयों ने इस शहर को ओटोमन साम्राज्य से आजाद कराया था। इस लड़ाई को बैटल ऑफ हाइफा कहा जाता है।

इतिहास का अंतिम महान घुड़सवार अभियान

याहाव ने कहा कि हर स्कूल में हम सिलेबस बदल रहे हैं और कह रहे हैं कि अंग्रेजों ने नहीं, बल्कि भारतीयों ने हमें आजाद कराया। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, भालों और तलवारों से लैस भारतीय घुड़सवार रेजिमेंटों ने तमाम मुश्किलों के बावजूद माउंट कार्मेल की चट्टानी ढलानों से ओटोमन सेनाओं को खदेड़कर शहर को आजाद कराया, जिसे ज्यादातर युद्ध इतिहासकार 'इतिहास का अंतिम महान घुड़सवार अभियान' मानते हैं।

मेयर याहाव ने 2009 में इसी जगह पर आयोजित पहले समारोह के दौरान कहा था कि हाइफा के इतिहास के सिलेबस में भारतीय सैनिकों के बलिदान की कहानी शामिल की जाएगी और आज यह शहर के युवाओं के बीच प्रसिद्ध है।

सेना मनाती है हाइफा दिवस

भारतीय सेना हर साल 23 सितंबर को हाइफा दिवस के रूप में मनाती है, ताकि तीन बहादुर भारतीय घुड़सवार रेजिमेंटों - मैसूर, हैदराबाद और जोधपुर लांसर्स को श्रद्धांजलि दी जा सके, जिन्होंने 1918 में इसी दिन 15वीं इंपीरियल सर्विस कैवलरी ब्रिगेड की एक आक्रामक घुड़सवार कार्रवाई के बाद हाइफा को आजाद कराने में मदद की थी।

भारतीय सैनिकों के योगदान के लिए भारतीय मिशन और हाइफा नगरपालिका की तरफ से यहां भारतीय सैनिकों के श्मशान में हर साल बहादुर भारतीय सैनिकों को श्रद्धांजलि देने के लिए एक कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है।

इस जंग में उनकी बहादुरी के सम्मान में कैप्टन अमन सिंह बहादुर और दफादार जोर सिंह को इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट (आईओएम) और कैप्टन अनूप सिंह और द्वितीय लेफ्टिनेंट सगत सिंह को मिलिट्री क्रॉस (एमसी) से सम्मानित किया गया है। मिलिट्री क्रास से सम्मानित मेजर दलपत सिंह यहां हाइफा के हीरो के रूप में लोकप्रिय हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

30 Sept 2025 08:46 am

Hindi News / World / इजराइल में भारतीय सैनिकों की हो रही वाह-वाही, अब से वहां के स्कूलों में भी पढ़ाई जाएगी ये बात, जान लें इतिहास

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

लंदन में भारत के राष्ट्रपिता का अपमान, गांधी की मूर्ती तोड़ वहां लिख दिए देश विरोधी नारे

Mahatma Gandhi's statue vandalized in London
विदेश

इंडोनेशिया में इस्लामिक स्कूल की इमारत ढही, कम से कम 65 छात्र मलबे में दबे, एक की मौत

विदेश

एआई की होड़ में 70 घंटे की ड्यूटी है नया ट्रेंड, भारत में भी गूंज

artifical Intelligence
विदेश

POK में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, आज़ादी माग रहे लोगों पर पाक सेना ने चलाईं गोलियां, दो मरे

विदेश

30 सितंबर की आधी रात तक नहीं बनी बात तो अमेरिका में ठप हो जाएगा सरकारी कामकाज! ट्रंप के सामने खड़ी हुई समस्या

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.