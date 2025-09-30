क्या हमास मंजूर करेगा शांति प्रस्ताव ? भारत में इज़राइल के राजदूत ने कही बड़ी बात

Hamas peace proposal: भारत में इज़राइल के राजदूत रियूवेन अज़ार (Reuven Azar) ने हाल ही में एक बयान में कहा है कि इज़राइल को उम्मीद है कि हमास उनकी ओर से पेश किया गया शांति प्रस्ताव (Hamas peace proposal) मंजूर करेगा। यह प्रस्ताव इज़राइल और हमास के बीच चल रहा तनाव (Israel-Hamas conflict) कम करने और शांति स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। अज़ार ने बताया कि इस प्रस्ताव को स्वीकार करने के लिए हमास पर कतर और मिस्र जैसे देशों का दबाव अहम भूमिका निभा सकता है। राजदूत ने यह बात साफ की है कि हमास का इस प्रस्ताव को स्वीकार करना काफी हद तक कतर (Qatar mediation) और मिस्र के दबाव पर निर्भर करता है। ये दोनों देश क्षेत्रीय शांति के लिए मध्यस्थता में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। अज़ार ने कहा कि इज़राइल को उम्मीद है कि यह दबाव कारगर साबित होगा और हमास सकारात्मक जवाब देगा। हालांकि, उन्होंने यह भी जोड़ा कि अगर हमास प्रस्ताव को ठुकराता है, तो इज़राइल के पास अन्य विकल्प तलाशने के अलावा कोई चारा नहीं होगा।