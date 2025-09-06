इज़रायल-हमास की जंग में हो रहा बच्चों के भविष्य से खिलवाड़! ज़्यादातर स्कूल हुए तबाह

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच 7 अक्टूबर 2023 से चल रही जंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। इज़रायली सेना लगातार गाज़ा पर हमले कर रही है, जिनमें हर दिन कई फिलिस्तीनी मारे जा रहे हैं। गाज़ा सिटी के करीब 40% हिस्से पर इज़रायली सेना ने कब्ज़ा कर लिया है और तेज़ी से आगे बढ़ रही है। इस जंग की वजह से अब तक करीब 64 हज़ार फिलिस्तीनी मारे जा चुके हैं, जिनमें 18 हज़ार से ज़्यादा बच्चे हैं।