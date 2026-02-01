एपस्टीन फाइल में ट्रंप को लेकर नया दावा, बेटी इवांका को लेकर क्या कहा गया? नए खुलासे से दुनिया भर में मची खलबली!

जारी ईमेल्स में एक व्यक्ति को द ड्यूक कहा गया है। इस शख्स को प्रिंस एंड्रयू (ड्यूक ऑफ यॉर्क) माना जा रहा है। अगस्त 2010 के इन ईमेल्स में बकिंघम पैलेस में डिनर और गोपनीय मुलाकात के प्लान का जिक्र है। एक अन्य मेसेज में एपस्टीन ने ड्यूक को एक 26 साल की रूसी महिला से मिलवाने की पेशकश की थी।