Israel-Hezbollah War: रक्षा मंत्री काट्ज़ की चेतावनी के बाद इज़रायल ने तेज़ की लेबनान में बमबारी, 12 लोगों की हुई मौत

हिज़बुल्लाह के हमलों के बाद इज़रायली सेना ने साउथ लेबनान में अपनी कार्रवाई तेज़ कर दी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि हिज़बुल्लाह ने सोमवार को साउथ लेबनान में इज़रायली सेना पर 16 हमले किए। इन हमलों में संवेदनशील क्षेत्रों में सैनिकों के ठिकानों, सैन्य वाहनों और लॉजिस्टिकल उपकरणों को निशाना बनाया गया। हिज़बुल्लाह ने साउथ लेबनान में बेत याहून, रचाफ, नाकौरा, अत-तिरी, ऐनाता के बाहरी इलाकों में, लेबनान के ऐतिहासिक ब्यूफोर्ट किले के पास और योहमर अल-शाकिफ के दक्षिण-पूर्वी बाहरी इलाकों में ताबड़तोड़ हमले किए। इन हमलों के इज़रायली सैनिकों, उनके वाहनों, तोपखाने की चौकी, कई गोला-बारूद परिवहन वाहनों और सैन्य बुलडोज़रों को निशाना बनाया, जिसके लिए हिज़बुल्लाह के लड़ाकों ने गोलीबारी करने के साथ ही मिसाइलें और तोपों का भी इस्तेमाल किया। इन हमलों में इज़रायली सेना को नुकसान पहुंचने की बात भी सामने आ रही है। हालांकि कितना नुकसान हुआ, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हुई है।