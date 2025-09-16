इज़रायल ने गाज़ा सिटी में तेज़ की बमबारी, मच गया हड़कंप

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इज़रायली हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे जान-माल का काफी नुकसान हो। इज़रायल ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी सेना गाज़ा सिटी (Gaza City) पर पूरी तरह से कब्ज़ा करेगी और सोमवार को इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी पर जमीनी हमले की भी शुरुआत कर दी है। इज़रायली सेना ने सोमवार को जमीनी हमले करते हुए गाज़ा सिटी में काफी तबाही मचाई।