इज़रायल ने गाज़ा सिटी में तेज़ की बमबारी, मच गया हड़कंप

Israel-Hamas War: इज़रायल ने गाज़ा सिटी पर कब्ज़े के लिए आज से बमबारी तेज़ कर दी है। इज़रायली हमलों से गाज़ा सिटी में हड़कंप मच गया है।

Tanay Mishra

Sep 16, 2025

Israel bombs Gaza City (Photo - Washington Post)

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल रहा युद्ध अभी भी जारी है। इज़रायली हमले बढ़ते ही जा रहे हैं, जिससे जान-माल का काफी नुकसान हो। इज़रायल ने पहले ही साफ कर दिया है कि उनकी सेना गाज़ा सिटी (Gaza City) पर पूरी तरह से कब्ज़ा करेगी और सोमवार को इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी पर जमीनी हमले की भी शुरुआत कर दी है। इज़रायली सेना ने सोमवार को जमीनी हमले करते हुए गाज़ा सिटी में काफी तबाही मचाई।

गाज़ा सिटी में तेज़ हुई बमबारी

सोमवार को गाज़ा सिटी में जमीनी हमले शुरू करने के बाद आज मंगलवार को इज़रायली सेना ने गाज़ा सिटी में बमबारी तेज़ कर दी है। गाज़ा सिटी में सुबह से ही कई जगह तेज़ धमाके सुनाई दे रहे हैं। इससे फिलिस्तीनियों में डर का माहौल है।

नहीं रुकेगा इज़रायल

गाज़ा सिटी पर बमबारी तेज़ करने के बाद इज़रायली विदेश मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) का बयान सामने आया है। काट्ज़ ने कहा कि उनकी सेना तेज़ी से आगे बढ़ रही है और इज़रायल अब बिल्कुल नहीं रुकेगा। काट्ज़ ने साफ़ कर दिया है कि जब तक इज़रायली सेना, गाज़ा सिटी पर पूरी तरह से कब्ज़ा न कर ले, वो हमले जारी रखेगी। इसके साथ ही काट्ज़ ने हमास से सरेंडर करने के लिए भी कहा है।

रुबियो के दौरे के बाद बढ़े हमले

अमेरिका (United States Of America) के विदेश मंत्री मार्को रुबियो (Marco Rubio) के इज़रायल दौरे के बाद गाज़ा सिटी पर हमले बढ़ गए हैं। ऐसे में साफ है कि अमेरिका का पूरा सपोर्ट इज़रायल के साथ है और आने वाले दिनों में युद्ध और गंभीर हो सकता है।

Updated on:

16 Sept 2025 11:55 am

Published on:

16 Sept 2025 11:52 am

Hindi News / World / इज़रायल ने गाज़ा सिटी में तेज़ की बमबारी, मच गया हड़कंप

