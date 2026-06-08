Israel-Iran War: इजरायल ने ईरान की पेट्रोकेमिकल फैक्ट्री पर दागीं मिसाइलें, तेहरान समेत 4 बड़े शहरों में धमाके

Israel-Iran War: इजरायल और ईरान में जंग के चलते मिडिल ईस्ट एक बार फिर बारूद के ढेर पर बैठ गया है। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजरायली हमलों के बाद भड़के ईरान और हिज्बुल्लाह ने इजरायल के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दोनों ने मिल कर इजरायल पर ड्रोन और मिसाइलों की भारी बौछार कर दी, जिसके बाद पूरे इजरायल में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इस बड़े हमले के जवाब में इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने आक्रामक रुख अपनाते हुए सीधे ईरान की धरती को निशाना बनाया। इजरायली वायुसेना ने ईरान के दक्षिण-पश्चिमी खुजेस्तान प्रांत के महशहर शहर में स्थित एक बड़े पेट्रोकेमिकल परिसर पर जोरदार मिसाइल हमला किया। सुरक्षा अधिकारियों के मुताबिक, इस हमले में करुण पेट्रोकेमिकल कंपनी के एक बड़े हिस्से को भारी नुकसान पहुंचा है। जंग के इस खौफनाक रूप को देखते हुए प्रभावित इलाकों में एहतियातन सभी स्कूलों और शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है।