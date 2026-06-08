इजरायल ने हमलों के लिए किया बैलेस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल: IRGC

एक अन्य अमेरिकी अखबार फाइनेंशियल टाइम्स को दिए इंटरव्यू में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि इजरायल के प्रधानमंत्री के पास ईरान के साथ वाशिंगटन जो भी समझौता करेगा, उसे मानने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा, उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आखिरी एग्जीक्यूटिव फैसले उनके पास हैं। फाइनेंशियल टाइम्स के साथ एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि उनके पास कोई चॉइस नहीं होगी। ट्रंप ने कहा कि मैं फैसले लेता हूं। मैं सारे फैसले लेता हूं। वह फैसले नहीं लेते।