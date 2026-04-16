34 साल बाद इजराइल-लेबनान आमने-सामने, ट्रंप ने किया शांति वार्ता का ऐलान, बोले ‘शांति के लिए राहत जरूरी’

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया 'ट्रुथ पर एक पोस्ट में, ट्रंप ने कहा कि इस कदम का मकसद दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे तनाव को कम करना है। उन्होंने कहा "इजराइल और लेबनान के बीच थोड़ी राहत दिलाने की कोशिश कर रहा हूं। दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुए काफी समय हो गया है, करीब 34 साल। यह बातचीत इसलिए भी जरूरी है क्योंकि 1993 के बाद से दोनों देशों के बीच कोई उच्च स्तरीय सीधी चर्चा नहीं हुई थी।