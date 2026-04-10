10 अप्रैल 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

IPL 2026

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

इजराइल का बड़ा बयान: ‘पाकिस्तान पर भरोसा नहीं’, US-ईरान शांति वार्ता से पहले विवाद

US-ईरान वार्ता की तैयारी के बीच मध्य पूर्व में तनाव बढ़ गया है। इसी बीच इजराइल के राजदूत ने पाकिस्तान की मध्यस्थ भूमिका पर सवाल उठाते हुए अविश्वास जताया, जिससे कूटनीतिक तनाव और गहरा गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ankit Sai

Apr 10, 2026

Israel Iran war, Netanyahu Iran threat, Trump Iran warning, Tehran oil depot attack,

इजरायली पीएम नेतन्याहू। (Photo-IANS)

मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव और अमेरिका-ईरान के बीच अस्थायी युद्धविराम के बाद कूटनीतिक हलचल तेज हो गई है। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में प्रस्तावित शांति वार्ता को लेकर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उम्मीदें जताई जा रही हैं। इसी बीच इजराइल के भारत में राजदूत रूवेन अजार ने पाकिस्तान की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं।

पाकिस्तान पर भरोसे का संकट

रूवेन अजार ने कहा, “हम पाकिस्तानियों पर भरोसा नहीं करते। और यह मान लेना भी ठीक नहीं कि अमेरिका उन पर पूरी तरह भरोसा करता है। उनकी भूमिका सिर्फ सुविधा देने तक सीमित है, इससे ज्यादा कुछ नहीं।” उनके इस बयान से साफ है कि इजराइल पाकिस्तान को एक भरोसेमंद मध्यस्थ नहीं मानता। अजार के मुताबिक, पाकिस्तान केवल लॉजिस्टिक सहयोग दे रहा है, जबकि असली भूमिका और उम्मीदें अमेरिका से जुड़ी हैं कि वह क्षेत्र में स्थिरता लाने की दिशा में कदम उठाए।

पाकिस्तान की छवि पर सवाल

इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के अस्थायी युद्धविराम के बाद सीधे संवाद की योजना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बातचीत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करने और स्थायी समाधान तलाशने की दिशा में अहम मानी जा रही है। हालांकि, पाकिस्तान की भूमिका को लेकर संदेह बना हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने इस्लामाबाद पर दबाव डालकर ईरान को युद्धविराम के लिए राजी किया। इससे पाकिस्तान की स्वतंत्र कूटनीतिक स्थिति पर सवाल उठे हैं और उसकी ‘पीसमेकर’ छवि भी प्रभावित हुई है।

ईरान की चेतावनी: टूटेगा शांति समझौता

इजराइल ने साफ किया है कि वह अपनी सुरक्षा से कोई समझौता नहीं करेगा। उसके अनुसार, लेबनान में उसकी सैन्य कार्रवाई जारी रहेगी, भले ही इसका असर युद्धविराम पर पड़े। वहीं लेबनान में जारी हमलों को लेकर ईरान ने चिंता जताई है और चेतावनी दी है कि इससे पूरा समझौता टूट सकता है। इससे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग पर भी तनाव बढ़ने की आशंका है, जो वैश्विक तेल आपूर्ति के लिए बेहद अहम है।

ये भी पढ़ें

इजरायल मानवता के लिए अभिशाप, ख्वाजा आसिफ का विवादित बयान, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तीखी प्रतिक्रिया
राष्ट्रीय
Khawaja Asif Israel cancer remark, Benjamin Netanyahu response Pakistan, Pakistan Israel tensions 2026, US Iran ceasefire Pakistan mediation,

खबर शेयर करें:

Updated on:

10 Apr 2026 05:57 pm

Published on:

10 Apr 2026 05:51 pm

Hindi News / World / इजराइल का बड़ा बयान: ‘पाकिस्तान पर भरोसा नहीं’, US-ईरान शांति वार्ता से पहले विवाद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

‘ईरान के मामले में चीन बीच में आया तो बिगड़ जाएगी बात’, अमेरिकी प्रतिनिधि ने दे डाली खुली चेतावनी

Xi Jinping
विदेश

अमेरिका जाएंगे लेबनान के PM, अब ट्रंप इजराइल से कराएंगे समझौता, क्यों मान नहीं रहे नेतन्याहू?

विदेश

इजराइल में महीनों से थमा था कोर्ट का काम, इमरजेंसी हटते ही बुरे फंसे PM नेतन्याहू! 2 दिन बाद अदालत में पेशी

Benjamin Netanyahu
विदेश

ईरान ने जिस F-15E विमान को गिराया, क्या उसका मलबा अमेरिका को वापस देना जरूरी? क्या कहता है नियम?

विदेश

ईरान-अमेरिका के बाद रूस-यूक्रेन भी युद्ध रोकने को तैयार, सीजफायर को लेकर आ गई बड़ी खबर

विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.