इजराइल का बड़ा बयान: ‘पाकिस्तान पर भरोसा नहीं’, US-ईरान शांति वार्ता से पहले विवाद

इस्लामाबाद में प्रस्तावित वार्ता में अमेरिका और ईरान के बीच दो हफ्ते के अस्थायी युद्धविराम के बाद सीधे संवाद की योजना है। रिपोर्ट्स के अनुसार, यह बातचीत मध्य पूर्व में बढ़ते तनाव को कम करने और स्थायी समाधान तलाशने की दिशा में अहम मानी जा रही है। हालांकि, पाकिस्तान की भूमिका को लेकर संदेह बना हुआ है। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि व्हाइट हाउस ने इस्लामाबाद पर दबाव डालकर ईरान को युद्धविराम के लिए राजी किया। इससे पाकिस्तान की स्वतंत्र कूटनीतिक स्थिति पर सवाल उठे हैं और उसकी ‘पीसमेकर’ छवि भी प्रभावित हुई है।