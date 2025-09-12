इज़राइल का बड़ा एक्शन: सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित ठिकानों पर हमला, हिज़्बुल्लाह कमांडर ढेर, 840 गिरफ्तार

Israel-Syria Iran Conflict: इज़राइली सेना (IDF) ने हाल ही में सीरिया और लेबनान में ईरान समर्थित आतंकी नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई (Israel Syria Iran Conflict) करते हुए कई ऑपरेशन अंजाम दिए हैं। इन कार्रवाइयों में न सिर्फ ईरान की कुद्स फोर्स से जुड़े आतंकी पकड़े गए हैं, बल्कि हिज़्बुल्लाह जैसे संगठनों से जुड़े बड़े कमांडरों को भी मार गिराया (Hezbollah Commander Killed) गया है। इज़राइली सेना ने जानकारी दी है कि हाल के महीनों में दक्षिणी सीरिया में ईरानी इस्लामिक रिवोल्युशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) की एक गुप्त इकाई (IRGC Unit 840)की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। यह यूनिट इज़राइल के खिलाफ हमलों (Israel Airstrikes Syria) की योजना बनाने और हथियारों की तस्करी जैसे कार्यों में शामिल थी।