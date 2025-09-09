इज़रायल की हमास को चेतावनी, “हथियार डाल दो नहीं तो…”

इज़रायल (Israel) और हमास (Hamas) के बीच चल 7 अक्टूबर 2023 से चल रहा युद्ध गंभीर होता जा रहा है। इज़रायली हमलों में करीब 64 हज़ार फिलिस्तीनियों की जान जा चुकी है। हालांकि अभी भी इज़रायली सेना पीछे नहीं हट रही है। इज़रायली सेना गाज़ा सिटी पर पूरी तरह से कब्ज़े के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। गाज़ा सिटी के निवासियों को पहले ही शहर को छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कह दिया गया है। इसी बीच इज़रायली रक्षा मंत्री ने हमास को चेतावनी दी है।
इज़रायली रक्षा मंत्री इज़रायल काट्ज़ (Israel Katz) ने हमास को चेतावनी दी है। काट्ज़ ने हमास से कहा, "कल गाज़ा सिटी में हमारी सेना ने हमला करते हुए 30 बहुमंजिला आतंकी इमारतों को तबाह कर दिया और दर्जनों आतंकी ठिकानों पर बमबारी कर उन्हें नष्ट कर दिया। ऐसा इसलिए किया गया जिससे हमास के निगरानी और आतंकी ढांचे को नाकाम किया जा सके और हमारी सेना के लिए रास्ता तैयार किया जा सके। अगर हमास के आतंकियों ने हथियार नहीं डाले और सभी बंधकों को रिहा नहीं किया, तो वो सब मारे जाएंगे और गाज़ा सिटी भी तबाह हो जाएगी।"
इज़रायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू (Benjamin Netanyahu) पहले ही कह चुके हैं कि उनकी सेना, गाज़ा सिटी में रह रहे लोगों को सुरक्षित निकलने का मौका देगी। नेतन्याहू ने कहा है कि उनका उद्देश्य नागरिकों को नुकसान पहुंचाना नहीं है, बल्कि गाज़ा सिटी पर कब्ज़ा करके हमास को सरेंडर करने के लिए मजबूर करना है।
अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में दावा किया है कि गाज़ा में जल्द ही इज़रायल और हमास के बीच सीज़फायर हो सकता है, जिससे हमास द्वारा बंधकों की रिहाई भी सुनिश्चित होगी। इससे पहले ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने हमास के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो सभी बंधकों को रिहा कर दे। इसके बदले में इज़रायल 2,000 से 3,000 तक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ऐसा होने के बाद इज़रायल को गाज़ा में अपनी सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से रोकना होगा और साथ ही अमेरिका को यह गारंटी भी देनी होगी कि सीज़फायर के बाद इज़रायल फिर से युद्ध शुरू नहीं करेगा।