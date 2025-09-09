इज़रायल की हमास को चेतावनी, “हथियार डाल दो नहीं तो…”

अमेरिका (United States Of America) के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने हाल ही में दावा किया है कि गाज़ा में जल्द ही इज़रायल और हमास के बीच सीज़फायर हो सकता है, जिससे हमास द्वारा बंधकों की रिहाई भी सुनिश्चित होगी। इससे पहले ट्रंप ने हमास को अंतिम चेतावनी भी दी थी। ट्रंप ने हमास के सामने प्रस्ताव रखा है कि वो सभी बंधकों को रिहा कर दे। इसके बदले में इज़रायल 2,000 से 3,000 तक फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। ऐसा होने के बाद इज़रायल को गाज़ा में अपनी सैन्य कार्रवाई को पूरी तरह से रोकना होगा और साथ ही अमेरिका को यह गारंटी भी देनी होगी कि सीज़फायर के बाद इज़रायल फिर से युद्ध शुरू नहीं करेगा।