इजरायल ने ईरान को दी खुली धमकी, कहा- ‘समझौता नहीं किया तो होंगे और भीषण हमले’

आपको बता दें कि ईरान पिछले 47 सालों से प्रतिबंधों और पिछले कुछ सालों से गंभीर आर्थिक दबाव का सामना कर रहा है, इसलिए अब जब अमेरिका होर्मुज़ स्ट्रेट की नाकेबंदी कर रहा है, तब भी ईरानियों के लिए बहुत कुछ बदलने वाला नहीं है। ईरान ने विदेशों में तेल बेचने के तरीकों में विविधता लाई है। वे दूसरे नामों से तेल बेच रहे हैं और राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर इसकी तस्करी करने के काम में माहिर हो गए हैं।