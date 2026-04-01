Lebanon Israel War: मध्य पूर्व में जारी तनाव के बीच अब एक राहत भरी खबर सामने आई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप(Donald Trump) और लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन(Joseph Aoun) के बीच फोन पर अहम बातचीत हुई। इस बातचीत में दोनों नेताओं ने क्षेत्र में संघर्ष रोकने और स्थायी शांति की दिशा में आगे बढ़ने पर चर्चा की। लेबनान की ओर से इस बातचीत को सकारात्मक बताया गया। राष्ट्रपति आउन ने ट्रंप के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि उनके कदमों से शांति की दिशा में रास्ता खुल रहा है। उन्होंने उम्मीद जताई कि ये कोशिशें जारी रहेंगी और जल्द ही हालात सामान्य हो सकेंगे। आपको बता दें कि ट्रंप ने इजरायल और लेबनान युद्ध को लेकर ऐलान किया कि युद्ध में 10 दिनों का सीजफायर होगा। उन्होंने दोनों देशों के नेताओं से भी बात की।