इजरायली आर्मी चीफ ऑफ स्टाफ का बड़ा बयान, कहा- लेबनान में कोई वास्तविक युद्धविराम नहीं चल रहा

Israel Lebanon conflict: इजरायल और लेबनान के बीच तनाव फिर से बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। दरअसल, इजरायली ऑर्मी चीफ ऑफ स्टाफ एयाल जमीर ने कहा है कि लेबनान में कोई वास्तविक युद्धविराम नहीं चल रहा है। उन्होंने यह बात हाइफा के नौसैनिक अड्डे के दौरे के दौरान कही। यह बयान ऐसे समय आया है जब अमेरिका दोनों देशों के बीच शांति बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका की मध्यस्थता में इजरायल और लेबनान के बीच बातचीत वाशिंगटन में चल रही है। लेकिन इस वार्ता का विरोध हिज्बुल्लाह कर रहा है। इससे शांति प्रक्रिया कठिन हो गई है।