इजरायली सेना ने गाजा में 15 मंजिला इमारत पर गिराए बम, नेतन्याहू दे चुके हैं खाली करने के निर्देश

इजरायली सेना ने कहा कि हमास ने इमारत के पास सुरंगे बना रखी है। जहां से हमास के आतंकी इजयारली सैनिकों को निशाना बनाते थे। सेना ने कहा कि हमले से पहले फिलिस्तिनियों को इमारत खाली करने के निर्देश दे दिए गए थे। गाजा के स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार, 2023 में दक्षिणी इजरायल पर हमास के हमले के बाद से, जिसमें लगभग 1,200 लोग मारे गए और लगभग 250 बंधक बनाए गए, गाजा में इजरायल के हमले में 64,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी मारे गए और 161,000 घायल हुए हैं।