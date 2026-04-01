डोनाल्ड ट्रंप के एक पोस्ट ने नेतन्याहू के सारे सपने कर दिए चकनाचूर, धोखे से नाराज हुए इजराइली

हालांकि एक बात गौर करने वाली है। ट्रंप ने हवाई हमले रोकने को कहा लेकिन न तो खुद ट्रंप ने और न ही विदेश मंत्री रूबियो ने इजराइल से यह मांग की कि वो जो जमीन पहले से कब्जाई हुई है उसे वापस करे। यही वो एकमात्र रास्ता है जिसे पकड़कर नेतन्याहू अपनी जनता को यह समझा सकते हैं कि देखो हम अभी भी कुछ कर रहे हैं।