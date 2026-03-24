इजरायली मीडिया ने किया दावा, ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोजतबा अमेरिका से बातचीत के लिए तैयार

अमेरिकी राष्ट्रपति ने बीते दिनों ईरान के पावर प्लांट और ऊर्जा स्थलों पर हमले को पांच दिनों के लिए टालने का आदेश दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर लिखा कि पिछले दो दिनों में ईरान के साथ 'बहुत अच्छी और उत्पादक बातचीत' हुई है। उन्होंने कहा कि चर्चा 'गहन, विस्तृत और रचनात्मक' थी, इसलिए हमलों को रोका गया। बातचीत इस सप्ताह भी जारी रहेगी। हालांकि, ट्रंप के इन दावों को ईरान ने फौरन खारिज कर दिया। ईरान की तरफ से कहा गया कि 28 फरवरी से जंग शुरू होने के बाद अमेरिका के साथ कोई बातचीत नहीं की गई।