ईरान-अमेरिका वार्ता के बीच और उग्र हुआ इजरायल, 24 घंटों के भीतर हिज्बुल्लाह के 200 ठिकानों पर बोला हमला

Israel Strikes Lebanon
Israel Strikes Lebanon: पाकिस्तान में अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध को लेकर वार्ता चल रही है। पिछले तीन घंटों से बातचीत चल रही है लेकिन अभी तक सहमति नहीं बन पाई है। इसी बीच खबर आ रही है कि इजरायल और लेबनान के बीच जारी जंग और तेज हो गई है। इजराइली सेना ने दावा किया है कि अपने नवीनतम ऑपरेशनल में पिछले 24 घंटों में लेबनान भर में 200 से अधिक हिज़्बुल्लाह ठिकानों को निशाना बनाया है।
इजरायली सेना ने X पर एक पोस्ट में अपडेट साझा करते हुए कहा कि उसकी वायु सेना अपने चल रहे सैन्य अभियान के हिस्से के रूप में दक्षिणी लेबनान में स्थित हिज्बुल्लाह के बुनियादी ढांचे पर हमले करना जारी रखेगी।
इस निरंतर सैन्य गतिविधि के बीच ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बगाई ने शनिवार को दावा किया कि लेबनान में युद्धविराम अमेरिका के साथ वार्ता में हुए एक समझौते का हिस्सा था। प्रेस टीवी ने बताया कि प्रवक्ता के बयान की पुष्टि पाकिस्तानी पक्ष ने की है। इसके अलावा, ईरानी प्रतिनिधिमंडल कथित तौर पर स्थिति के संबंध में आवश्यक निर्णय लेने के लिए हिजबुल्लाह के संपर्क में है।
ये घटनाक्रम इस्लामाबाद में संयुक्त राज्य अमेरिका, ईरान और पाकिस्तान के बीच त्रिपक्षीय युद्धविराम वार्ता के प्रारंभ के साथ हुआ है। अल जज़ीरा ने बताया कि ये वार्ता 1979 की इस्लामी क्रांति के बाद से वाशिंगटन और तेहरान के बीच उच्चतम स्तर की चर्चा का प्रतिनिधित्व करती है।
अमेरिका के साथ औपचारिक वार्ता से पहले ईरानी वार्ता दल ने पाकिस्तानी राजधानी में एक रणनीतिक बैठक की। महत्वपूर्ण चर्चाओं में भाग लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने अमेरिका के साथ शांति वार्ता की आधिकारिक शुरुआत से पहले अपने एजेंडे को अंतिम रूप दिया।
व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार, इस मुलाकात से पहले अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की। ईरानी संसद के अध्यक्ष मोहम्मद बगेर ग़ालिबफ़ और विदेश मंत्री अब्बास अरघची ने भी पाकिस्तानी प्रधानमंत्री से मुलाकात कर राजनयिक कार्ययोजना पर चर्चा की।
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