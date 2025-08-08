8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

टैरिफ मामले पर ट्रंप के दोस्त और इस देश के प्रधानमंत्री ने किया भारत का समर्थन, कह दी यह बड़ी बात…

Netanyahu Backs India: टैरिफ मामले पर भारत और अमेरिका के बीच चल रही अनबन में अब डोनाल्ड ट्रंप के दोस्त और इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भारत का समर्थन किया है।

भारत

Tanay Mishra

Aug 08, 2025

PM Narendra Modi with Benjamin Netanyahu
इज़रायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (फोटो - एएनआई)

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच टैरिफ को लेकर चल रही अनबन किसी से भी छिपी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार भारत को रूस (Russia) से तेल न खरीदने की धमकी दे रहे हैं। भारत पर दबाव डालने के लिए ट्रंप ने 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ, यानी कि 50% कुल टैरिफ की भी घोषणा की है। ट्रंप को उम्मीद थी कि टैरिफ की धमकी से भारत झुक जाएगा, पर ऐसा नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने साफ कर दिया है कि भारत इस मामले पर अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अब इस मामले में ट्रंप के दोस्त और इज़रायल (Israel) के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है।

नेतन्याहू ने किया भारत का समर्थन

टैरिफ मामले पर नेतन्याहू ने भारत का समर्थन किया है। गुरुवार को इस बारे में बात करते हुए नेतन्याहू ने कहा, "भारत एक ऐसा देश है जो एशिया में अलग और हटके पहचान रखता है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत का दबदबा बढ़ रहा है। वैश्विक कूटनीति में एक भारत की अहम भूमिका है। भारत और अमेरिका के संबंध, दो दोस्तों वाले संबंध हैं, जिनके बीच कई समानताएँ हैं। टैरिफ विवाद को आपसी समझ से सुलझाया जा सकता है। अमेरिका को पता है कि भारत एक मज़बूत साझेदार है और दुनिया में भारत का प्रभाव तेज़ी से बढ़ रहा है।"

ये भी पढ़ें

पावरलाइन से टकराकर नदी पर क्रैश हुआ हेलीकॉप्टर, सेंट चार्ल्स काउंटी में 2 लोगों की मौत
विदेश
Helicopter crashes in St. Charles County

भारत यात्रा की जताई इच्छा

नेतन्याहू ने यरुशलम स्थित अपने ऑफिस में गुरुवार को इज़रायल में भारतीय राजदूत जे.पी. सिंह से मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान नेतन्याहू और सिंह ने भारत और इज़रायल के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ाने, सुरक्षा और आर्थिक मुद्दों पर पार्टनरशिप को और मज़बूत करने पर चर्चा की। इस दौरान नेतन्याहू ने जल्द ही भारत यात्रा की इच्छा भी जताई।

ऑपरेशन सिंदूर का भी किया ज़िक्र

नेतन्याहू ने गुरुवार को भारतीय पत्रकारों से भी बातचीत की। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तानी आतंकवाद के खिलाफ भारत के 'ऑपरेशन सिंदूर' (Operation Sindoor) का ज़िक्र करते हुए इसकी तारीफ की और कहा कि उन्हें खुशी है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की इस कार्रवाई में इज़रायली हथियार भी काम आए। गौरतलब है कि भारत ने इस ऑपरेशन में इज़रायली ड्रोन्स का भी इस्तेमाल किया था जिससे आतंकी ठिकानों को तबाह करने में मदद मिली।

ये भी पढ़ें

अमेरिका से अनबन के बीच पीएम मोदी का चीन दौरा, ट्रंप की धमकियों का एक और मुंहतोड़ जवाब
विदेश
Indian Prime Minister Narendra Modi and Chinese President Xi Jinping

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

world news

World News in Hindi

Updated on:

08 Aug 2025 10:56 am

Published on:

08 Aug 2025 10:48 am

Hindi News / World / टैरिफ मामले पर ट्रंप के दोस्त और इस देश के प्रधानमंत्री ने किया भारत का समर्थन, कह दी यह बड़ी बात…

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.