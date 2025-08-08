टैरिफ मामले पर ट्रंप के दोस्त और इस देश के प्रधानमंत्री ने किया भारत का समर्थन, कह दी यह बड़ी बात…

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच टैरिफ को लेकर चल रही अनबन किसी से भी छिपी नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) लगातार भारत को रूस (Russia) से तेल न खरीदने की धमकी दे रहे हैं। भारत पर दबाव डालने के लिए ट्रंप ने 25% टैरिफ और रूस से तेल खरीदने की वजह से अतिरिक्त 25% टैरिफ, यानी कि 50% कुल टैरिफ की भी घोषणा की है। ट्रंप को उम्मीद थी कि टैरिफ की धमकी से भारत झुक जाएगा, पर ऐसा नहीं है। भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) ने साफ कर दिया है कि भारत इस मामले पर अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अब इस मामले में ट्रंप के दोस्त और इज़रायल (Israel) के प्रधानमंत्री ने एक बड़ी बात कही है।