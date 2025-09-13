Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

विदेश

इजराइल ने फिर गाजा पर बोला हमला, 65 लोगों की दर्दनाक मौत; एक ही परिवार के 14 सदस्यों ने गंवाई जान

इजराइल के ताजा हवाई हमलों ने गाजा में 65 फिलिस्तीनियों की जान ले ली है। जिसमें एक ही परिवार के 14 सदस्य भी शामिल हैं। इजराइली सेना ने 500 से ज़्यादा जगहों पर हमले किए हैं। जिससे गाजा शहर तबाह हो गया है। हमास ने इस कार्रवाई की कड़ी निंदा करते हुए वैश्विक समुदाय पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया है। लगातार हमलों के बावजूद, लाखों लोग अपने घरों में डटे हुए हैं।

भारत

Mukul Kumar

Sep 13, 2025

प्रस्तुति के लिए इस्तेमाल की गई तस्वीर। (फोटो- IANS)

इजराइल ने शुक्रवार को गाजा पर जबरदस्त हवाई हमले किए हैं। जिसमें 65 फिलिस्तियों की जान चली गई है। अल जजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, मरने वालों में एक ही परिवार के 14 लोग शामिल हैं।

बताया जा रहा है कि इजराइल ने गाजा पर हवाई हमलों के अलावा तोप से गोले भी छोड़े। जिससे गाजा सिटी और क्षेत्र के उत्तरी हिस्सों में बड़ा नुकसान पहुंचा है। इजराइली हमलों ने गाजा सिटी के अत्त-तवाम इलाके में कई घरों को निशाना बनाया।

इस हमले की फिलिस्तीनी समूह हमास ने कड़ी निंदा की है। हमास ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयां अंतरराष्ट्रीय कानून का उल्लंघन करती हैं। वहीं, हमास ने इन हमलों के लिए वैश्विक समुदाय को भी जिम्मेदार ठहराया है।

ये भी पढ़ें

साजिश ने अमेरिकी राष्ट्रपति के दोस्त को पहुंचा दिया जेल, जानिए ‘ट्रॉपिकल ट्रंप’ कहे जाने वाले बोलसोनारो कैसे हुए बर्बाद?
विदेश
image

हमास ने वैश्विक समुदाय को घेरा

हमास ने कहा कि ग्लोबल कम्युनिटी ने इजराइली हमलों पर चुप्पी साध ली है। उन्होंने इजरायल को नरसंहार और जबरन विस्थापन को तेज करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

अलजजीरा की रिपोर्ट के अनुसार, इजराइली ड्रोन ने गाजा सिटी के दराज इलाके को भी निशाना बनाया। जहां एक बच्चे की मौत हो गई है। वहीं, कई लोगों के घायल होने की सूचना है।

इजराइल सेना ने दी प्रतिक्रिया

उधर, इजराइली सेना ने भी इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया दी है। अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने कहा कि सप्ताह भर में इजराइल ने गाजा सिटी में 500 जगहों पर हमला किया है।

इजराइल गाजा में अपने हमलों को तेज कर रहा है। उसका उद्देश्य लगभग 10 लाख निवासियों को बाहर निकालना है। इसके साथ, शहर पर पूरी तरह से नियंत्रण पाना है।

गाजा में भारी हमलों के बावजूद लोग नहीं छोड़ रहे अपना घर

दूसरी तरफ, गाजा के सरकारी मीडिया कार्यालय ने शुक्रवार को जानकारी दी कि लगातार बमबारी और बाहर निकलने की धमकियों के बावजूद में गाजा और उत्तरी इलाके में लगभग 13 लाख लोग रह रहे हैं।

बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही अपने ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकारों को लेकर एक ही जमीन पर दावा करते हैं। दोनों देशों के लिए यरूशलम शहर काफी महत्वपूर्ण है। इसपर नियंत्रण को लेकर विवाद है।

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

इजरायल-हमास युद्ध

Published on:

13 Sept 2025 07:43 am

Hindi News / World / इजराइल ने फिर गाजा पर बोला हमला, 65 लोगों की दर्दनाक मौत; एक ही परिवार के 14 सदस्यों ने गंवाई जान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.