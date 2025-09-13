इजराइल ने फिर गाजा पर बोला हमला, 65 लोगों की दर्दनाक मौत; एक ही परिवार के 14 सदस्यों ने गंवाई जान

बता दें कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच लंबे समय से विवाद चल रहा है। ऐसा कहा जाता है कि दोनों ही अपने ऐतिहासिक और धार्मिक अधिकारों को लेकर एक ही जमीन पर दावा करते हैं। दोनों देशों के लिए यरूशलम शहर काफी महत्वपूर्ण है। इसपर नियंत्रण को लेकर विवाद है।