धर्मगुरु का अपमान बर्दाश्त नहीं कर पाईं इटली की पीएम जियोर्जिया मेलोनी, डोनाल्ड ट्रंप को हड़काया, कहा-इस पर चुप नहीं रहूंगी

मीडिया से बातचीत करते हुए जियोर्जिया मेलोनी ने कहा कि मैंने जो कहा है, मैं वही सोचती हूं। विशेष रूप से पोप के बारे में दिए गए बयान अस्वीकार्य थे। मैंने पोप फ्रांसिस के साथ अपनी एकजुटता व्यक्त की है और करती रहूंगी। मैं इसको लेकर चुप नहीं रहूंगी। मैं आपको और बता दूं, स्पष्ट रूप से, मैं ऐसे समाज में सहज महसूस नहीं करूंगी जहां धार्मिक नेता राजनीतिक नेताओं के आदेशों का पालन करें। यही कारण है कि मैं असहमत थी और मैंने यह बात स्पष्ट कर दी।