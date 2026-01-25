ट्रंप के इस बयान पर बुरी तरह भड़कीं जॉर्जिया मेलोनी, NATO को लेकर भी कह दी बड़ी बात

मेलोनी ने कहा कि लगभग बीस वर्षों की प्रतिबद्धता के दौरान हमारे राष्ट्र ने एक ऐसी कीमत चुकाई है। जिस पर विवाद नहीं किया जा सकता। मेलोनी ने अफगानिस्तान में 50 से अधिक इतालवी सैनिक मारे गए और 700 से अधिक घायल हुए। मेलोनी ने कहा कि अफगानिस्तान में NATO देशों के योगदान को कम करने वाले बयान अस्वीकार्य हैं। खासकर अगर वे किसी सहयोगी राष्ट्र से आते हैं। मेलोनी ने कहा, "दोस्ती के लिए सम्मान की आवश्यकता होती है, जो अटलांटिक गठबंधन के मूल में एकजुटता सुनिश्चित करने के लिए एक मौलिक शर्त है।