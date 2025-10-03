इटली सड़क हादसे में दो भारतीयों की मौत,प्रवासी भारतीयों की सुरक्षा पर उठे सवाल

Indian deaths in Italy accident: इटली के ग्रोसेटो के पास एक सड़क दुर्घटना (Grosseto accident) में नागपुर के दो भारतीय नागरिकों की मौत (Indian deaths in Italy accident) हो गई है। इस दुखद घटना पर भारत के इटली स्थित दूतावास ने गहरा शोक जताया है। दूतावास (Indian embassy Italy) ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएँ व्यक्त करते हैं और घायलों के जल्द स्वस्थ होने की प्रार्थना करते हैं। साथ ही, दूतावास ने कहा कि वह परिवार के साथ लगातार संपर्क में हैं और उनकी हर संभव मदद कर रहा है। दुर्घटना में घायल हुए अन्य रिश्तेदारों को भी चिकित्सकीय देखभाल दी जा रही है। इटली की स्थानीय प्रशासन और दूतावास के बीच तालमेल बना हुआ है ताकि पीड़ित परिवार को आवश्यक सहायता मिल सके। यह दुखद हादसा (Italian road accident) पिछले कुछ महीनों में इटली में भारतीय नागरिकों से जुड़ी दुखद घटनाओं की श्रृंखला का हिस्सा है।