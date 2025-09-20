ईरान जाने वाले भारतीय सतर्क हो जाएं, विदेश मंत्रालय ने जारी की एडवाइजरी, क्या है कारण?

MEA ने कहा कि सभी भारतीय नागरिक ऐसे रोजगार के वादों व प्रस्तावों के प्रति सतर्कता बरतें। MEA ने कहा कि ईरान की सरकार, भारतीय नागरिकों को सिर्फ पर्यटन उद्देश्यों के लिए वीजा-मुक्त प्रवेश की अनुमति देती है। मंत्रालय ने कहा कि रोजगार या अन्य उद्देश्यों के लिए ईरान में वीजा-मुक्त प्रवेश का वादा करने वाले किसी भी एजेंट की आपराधिक गिरोहों से मिलीभगत हो सकती है, इसलिए भारतीय नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे ऐसे प्रस्तावों का शिकार न हों।