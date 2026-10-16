Japan Earthquake: जापान की भूकंप चेतावनी प्रणाली में बड़ी चूक, 9.9 तीव्रता के गलत अलर्ट से मचा हड़कंप

Japan Earthquake Warning System: जापान जैसे भूकंप प्रभावित देश में जहां चंद सेकंड की चेतावनी हजारों लोगों की जान बचा सकती है, वहीं एक गलत अलर्ट ने आधुनिक तकनीक की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। रूस में आए भूकंप को लेकर जापान की स्वचालित निगरानी प्रणाली ने इतनी भयावह तीव्रता का अनुमान लगाया कि देशभर में लोग सतर्क हो गए। गनीमत रही कि चेतावनी जल्द वापस ले ली गई, लेकिन इस चूक ने वैज्ञानिकों और अधिकारियों को सोचने पर मजबूर कर दिया