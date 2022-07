Shinzo Abe Death: नहीं रहे जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे, पीएम मोदी ने कहा- भारत में 9 जुलाई को एक दिन का राष्ट्रीय शोक मनाया जाएगा

As a mark of our deepest respect for former Prime Minister Abe Shinzo, a one day national mourning shall be observed on 9 July 2022.

#ShinzoAbe #安倍さん

Sad news

Offender, 41-year-old Japanese national Tetsue Yamagami, served in the Navy.

With a homemade double-barreled gun, 2 shots, hit the lung and die. pic.twitter.com/dm4ElkceCg — manj.eth (@ManjTrader) July 8, 2022

🇯🇵 High quality footage of the former Prime Minister of Japan, Shinzo Abe, being shot at from behind with an improvised double barreled shotgun. pic.twitter.com/5hAguOc8fo— Brian X- Veterans for the Constitution (@admiral747) July 8, 2022

Footage of the would be assassin before he shot Shinzo Abe pic.twitter.com/sFih2WrfFP— Awakening มืดไปสว่าง (@HungDaviddeviva) July 8, 2022

❗️Former Japanese Prime Minister Shinzo Abe shot in chest while addressing a political campaign in Nara city in western Japan.



Mr. Abe has been rushed to the hospital, according to sources.



He was given CPR on the spot but showing no vital signs as on now. pic.twitter.com/YPFKIt4gsg— Awakening มืดไปสว่าง (@HungDaviddeviva) July 8, 2022

जापान के पूर्व पीएम शिंजो आबे पर हमला करने वाले हत्यारे तेत्सुया यमगमी का बयान भी सामने आया है। जापान की पुलिस के मुताबिक, हमलावर ने बताया कि वह शिंजो आबे की जान लेना के इरादे से ही आया था। शुरुआती पूछताछ में उसने ये बातया है कि, वह कई बातों को लेकर शिंजो से संतुष्ट नहीं था।शिंजो आबे के निधन के बाद से ही पूरे जापान में गम का माहौल है। प्रधानमंत्री फुमिओ किशिदा भी इस हमले से स्तब्ध हैं। शिंजो आबे पर हुए हमले पर बोलते हुए वे काफी भावुक हो गए। हालांकि उन्होंने कड़े शब्दों में कहा कि, हमलावर को बख्शा नहीं जाएगा।