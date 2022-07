जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर भाषण के दौरान जानलेवा हमला किया गया है। उन्हें पीछे से दो गोलियां मारी गई हैं, जिसके बाद अस्पताल में उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। शिंजो आबे के अब तक सफर की बात करें तो ये काफी प्रेरणादायी रहा। अमीर परिवार से होने के बाद भी उन्होंने करियर की शुरुआत एक फैक्ट्री मजदूर के तौर पर की और जापान के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री बने।

