‘आपने मुझे पर्ल हार्बर के बारे में क्यों नहीं बताया?’, ट्रंप के बयान से पसर गया सन्नाटा, असहज हो गईं जापानी PM तकाइची

दरअसल,1 जब ट्रंप से पूछा गया कि यूरोप और एशिया के सहयोगी देशों, जिनमें जापान भी शामिल है। उन्हें हमले से पहले क्यों नहीं बताया गया। इस पर ट्रंप ने कहा कि देखिए, एक बात यह है कि आप बहुत ज्यादा संकेत नहीं देना चाहते। उन्होंने कहा कि जब हम गए, तो हम बहुत जोरदार तरीके से गए, और हमने किसी को इसके बारे में नहीं बताया क्योंकि हम उन्हें चौंकाना चाहते थे।