‘मैं ट्रंप की जगह लेने के लिए तैयार’, अमेरिकी उपराष्ट्रपति के बयान से खलबली! जानें क्यों कहा ऐसा?

क्रोनिक वेनस अपर्याप्तता तब होती है, जब पैरों की नसों को हृदय तक रक्त पहुंचाने में कठिनाई होती है। नेशनल लाइब्रेरी ऑफ मेडिसिन के मेडलाइनप्लस के अनुसार, यह स्थिति तब उत्पन्न होती है, जब पैरों की नसों के वाल्व कमजोर हो जाते हैं या क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। परिणामस्वरूप, रक्त ऊपर की ओर प्रभावी ढंग से प्रवाहित होने के बजाय निचले अंगों में जमा हो जाते हैं।