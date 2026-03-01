UAE War Warning: जेफरी सैक्स की चेतावनी-युद्ध में कूदे तो तबाह हो जाएंगे दुबई और अबू धाबी

Global Geopolitics: अमेरिका के मशहूर अर्थशास्त्री जेफरी सैक्स (Jeffrey Sachs) ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE) को लेकर एक बेहद गंभीर चेतावनी जारी की है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि कि यदि यूएई किसी भी युद्ध (War) का हिस्सा बनता है, तो उसके शानदार शहर दुबई और अबू धाबी पल भर में खंडहर बन सकते हैं। सैक्स का मानना है कि ये शहर पर्यटन (Tourism) और निवेश के लिए बने हैं नहीं बने हैं, मिसाइल हमलों को झेलने वाले सैन्य किलों के रूप में। यूएई की मौजूदा विदेश नीति और अमेरिका-इज़राइल (US-Israel Alliance) के साथ उसके बढ़ते गठबंधन को सैक्स ने एक आत्मघाती कदम करार दिया है।