खुशखबरी ! अमेरिका की H1-B visa सख्ती के बाद जर्मनी ने खोले रोजगार के द्वार, भारतीयों के लिए सुनहरा मौका

Jobs in Germany for Indians: भारतीय प्रोफेशनल्स के लिए बहुत अच्छी खबर है! अब सिर्फ अमेरिका ही नहीं, बल्कि जर्मनी भी तकनीक, आईटी और विज्ञान के क्षेत्र में काम करने वालों को आकर्षित कर रहा है। अमेरिका की वीज़ा नीतियों में हालिया बदलाव और H1-B वीज़ा फीस में बढ़ोतरी के बीच, जर्मनी ने भारतीयों को खुला निमंत्रण (Germany jobs for Indians) दिया है। जर्मनी में भारत के राजदूत फिलिप एकरमैन (Philip Ackerman) ने इस संबंध में बड़ा बयान (Germany Vs USA immigration 2025)दिया है। उन्होंने कहा कि जर्मनी की स्थिर, पारदर्शी और आधुनिक वीज़ा प्रणाली भारतीय पेशेवरों के लिए (Indian professionals in Germany) एक आदर्श माहौल देती है। खासकर आईटी, इंजीनियरिंग, साइंस, रिसर्च और मैनेजमेंट जैसे क्षेत्रों में भारतीयों के लिए अपार संभावनाएं हैं। उन्होंने यह भी बताया कि जर्मनी में काम कर रहे कई भारतीय स्थानीय लोगों से बेहतर प्रदर्शन कर रहे हैं और औसतन अधिक वेतन भी कमा रहे हैं।