8000 करोड़ का जुर्माना भरेगी जॉनसन एंड जॉनसन, बेबी पाउडर से कैंसर होने से जुड़ा है मामला

यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पहले ही कंपनी पर उनके टैल्क-आधारित बेबी पाउडर को लेकर कई मुकदमें किए जा चुके है। कंपनी ने 2023 में इस पाउडर को दुनिया भर के बाज़ार से हटा लिया था। कंपनी ने पहले भी तीन बार दिवालियापन क़ानून का इस्तेमाल कर के इस तरह के जुर्माने से बचने की कोशिश की है, लेकिन वह सफल नहीं रही। वर्तमान में कंपनी के खिलाफ 70,000 से ज़्यादा मुकदमे चल रहे है, जिनमें उसके बेबी पाउडर में एस्बेस्टस होने का दावा किया गया है। इस तरह के मुकदमों से निपटने के लिए अब तक कंपनी 3 अरब डॉलर से ज़्यादा (लगभग 25,000 करोड़ से ज़्यादा) का भुगतान कर चुकी है।