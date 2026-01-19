19 जनवरी 2026,

सोमवार

विदेश

Kabul blast: काबुल के सबसे सुरक्षित इलाके में जोरदार धमाका, 7 की मौत और कई घायल

तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन क़ानी ने कहा, “प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, कई लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं।

भारत

image

Ashib Khan

Jan 19, 2026

काबुल में हुआ बम धमाका (File Photo)

Kabul blast: काबुल में सोमवार को एक भीषण विस्फोट ने अफगानिस्तान की राजधानी को दहला दिया। तालिबान के गृह मंत्रालय के अनुसार, इस धमाके में कम से कम सात लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं।

हमले के पीछे किसका हाथ है, इसकी फिलहाल पुष्टि नहीं हो सकी है। हालांकि, अफगानिस्तान में हाल के वर्षों में हुए कई हमलों की जिम्मेदारी आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट (आईएस) की स्थानीय शाखा लेती रही है।

क्या बोले प्रवक्ता अब्दुल मतीन?

रॉयटर्स के मुताबिक, तालिबान के गृह मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल मतीन क़ानी ने कहा, “प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, कई लोग मारे गए हैं और कुछ घायल हुए हैं।” उन्होंने बताया कि घटना से जुड़ी विस्तृत जानकारी बाद में साझा की जाएगी।

बता दें कि यह विस्फोट काबुल के शहर-ए-नव इलाके में हुआ, जिसे अपेक्षाकृत सुरक्षित माना जाता है और जहां बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं। विदेशी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, तालिबान के एक अन्य प्रवक्ता, खालिद जद्रान, ने बताया कि धमाका होटल में हुआ, जिसमें कई लोगों के हताहत होने की आशंका है।

स्थानीय मीडिया द्वारा जारी फुटेज में सड़क पर धुएं और धूल के गुबार के बीच लोगों को भागते हुए देखा गया।

2025 में हुई थी दो घटनाएं

2025 में, काबुल में आत्मघाती बम विस्फोट की दो घटनाएं हुई थी। फरवरी में एक हमलावर ने शहरी विकास और आवास मंत्रालय में घुसने की कोशिश की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम तीन अन्य घायल हो गए। वहीं उसी सप्ताह, पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में एक बैंक के बाहर एक आत्मघाती हमलावर द्वारा अपने शरीर से बंधे विस्फोटकों को उड़ाने के बाद पांच लोग मारे गए।

IS बना हुआ है चुनौती

2021 में तालिबान के दोबारा सत्ता में आने के बाद अफगानिस्तान में कुल मिलाकर हिंसक घटनाओं में कमी जरूर आई है, लेकिन इस्लामिक स्टेट (आईएस) अब भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है। आईएस लगातार ऐसे घातक हमले करता रहा है जो तालिबान की पकड़ और उसकी सत्ता को सीधे तौर पर चुनौती देते हैं।

Published on:

19 Jan 2026 09:45 pm

Kabul blast: काबुल के सबसे सुरक्षित इलाके में जोरदार धमाका, 7 की मौत और कई घायल

