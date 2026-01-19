Kabul blast: काबुल के सबसे सुरक्षित इलाके में जोरदार धमाका, 7 की मौत और कई घायल

2025 में, काबुल में आत्मघाती बम विस्फोट की दो घटनाएं हुई थी। फरवरी में एक हमलावर ने शहरी विकास और आवास मंत्रालय में घुसने की कोशिश की, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और कम से कम तीन अन्य घायल हो गए। वहीं उसी सप्ताह, पूर्वोत्तर अफगानिस्तान में एक बैंक के बाहर एक आत्मघाती हमलावर द्वारा अपने शरीर से बंधे विस्फोटकों को उड़ाने के बाद पांच लोग मारे गए।