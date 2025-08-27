Nimisha Priya: यमन की जेल से जल्द ही बाहर आ सकती है निमिषा प्रिया, आ गया बड़ा अपडेट

बता दें कि चांडी केरल के दो बार के पूर्व मुख्यमंत्री दिवंगत ओमन चांडी के पुत्र हैं। वह साल 2023 से निमिषा प्रिया के मामले को लेकर सक्रिय रूप हैं। चांडी ने तीन बार केरल के राज्यपाल राजेंद्र वी. आर्लेकर से इस मामले को केंद्र के समक्ष उठाने का आग्रह किया है।