खालिस्तानी आतंकवादी को कनाडा में ज़मानत, जेल से बाहर आते ही अजीत डोभाल को धमकी दे डाली

Khalistani Terrorist: कनाडा में खालिस्तानी आतंकवादी (Khalistani Terrorist) इंद्रजीत सिंह गोसल को गिरफ्तारी के कुछ ही दिनों बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। जेल से बाहर आते ही इंद्रजीत सिंह गोसल( Inderjeet Singh Gosal) ने भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल को धमकी दी। एक वीडियो में गोसल को ओंटारियो के सुधार केंद्र से बाहर निकलते देखा गया, जहां उन्होंने खुलेआम खालिस्तान आंदोलन को समर्थन देने की बात कही। गोसल ने कहा, "मैं गुरपतवंत सिंह पन्नू के साथ हूँ और 23 नवंबर 2025 को खालिस्तान जनमत संग्रह कराऊँगा। दिल्ली में खालिस्तान बनेगा।" यह बयान भारत की संप्रभुता के लिए खुली चुनौती माना जा रहा है।