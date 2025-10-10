किम जोंग के सामने खड़ा हुआ बड़ा संकट, अगर तुरंत नहीं निकाला समाधान तो उत्तर कोरिया में बिगड़ जाएंगे हालात!

वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर कोरिया में यह शिकार चीन के संरक्षण प्रयासों को भी खतरे में डाल रहा है। अमूर टाइगर और तेंदुए चीन से उत्तर कोरिया की सीमा पार करते हैं, जहां वे शिकारियों के निशाने पर आ जाते हैं। इससे चीन और रूस के पारिस्थितिक तंत्र पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है।