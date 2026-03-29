इजराइल-ईरान जंग के बीच किम जोंग ने दिखाई मिसाइल की ताकत, टारगेट पर रखा अमेरिका

Kim Jong Un Missile Power: दुनिया का ध्यान जब इजराइल-अमेरिका और ईरान के बीच जंग पर केंद्रित है (Global War), तब उत्तर कोरिया के सर्वोच्च नेता किम जोंग उन (Kim Jong Un Missile Power) ने अपनी सबसे घातक मिसाइलों का परीक्षण कर हलचल मचा दी है (Missile Power Show)। प्योंगयांग से आई तस्वीरों में किम जोंग उन को एक नई अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल के सामने खड़े देखा गया है (ICBM Test)। सैन्य विशेषज्ञों का मानना है कि यह कदम सीधे तौर पर वाशिंगटन को यह संदेश देने के लिए है कि उत्तर कोरिया किसी भी समय हमला करने में सक्षम है (Targeting America)। इस परीक्षण ने कोरियाई प्रायद्वीप में सुरक्षा चिंताओं को एक नए स्तर पर पहुँचा दिया है (Regional Instability)।