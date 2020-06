जानिए चीन का किन देशों से और क्यों है विवाद

-भारत के अलावा वियतनाम, हांगकांग, अमरीका और ऑस्ट्रेलिया जैसे देश भी चीन की चालबाजियों से नाराज

Apart from India, countries like Vietnam, Hong Kong, USA and Australia are also angry with China's trickery