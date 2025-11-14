लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्धू की गैंगवॉर में हत्या, रोहित गोदारा ने ली ज़िम्मेदारी

सिद्धू की हत्या किसने की, इस बात का भी खुलासा हो गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा (Rohit Godara) ने सिद्धू की हत्या की ज़िम्मेदारी ली है। गोदारा ने सोशल मीडिया पर बताया कि सिद्धू, लॉरेंस का हैंडलर बनकर गोदारा के भाई को मरवाने के लिए सिद्धू ने अपने लोग जर्मनी भेजे थे और वह दुबई से ही कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस के नाम की धमकियाँ देता था। गोदारा ने धमकी दी कि लॉरेंस के चक्कर में आकर किसी ने भी अगर उसके भाइयों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो उसका बुरा हाल होगा। गोदारा ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी देश में सुरक्षित नहीं हैं।