लॉरेंस बिश्नोई के करीबी जोरा सिद्धू की गैंगवॉर में हत्या, रोहित गोदारा ने ली ज़िम्मेदारी

Lawrence Bishnoi close aide Jora Sidhu killed (File Photos)
लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) की गैंग के गैंगस्टर जोरा सिद्धू (Jora Sidhu) उर्फ सिप्पा की दुबई में हत्या कर दी गई है। दुबई में सिद्धू का गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया गया। गौरतलब है कि सिद्धू, लॉरेंस का करीबी था और दुबई में रहकर लॉरेंस गैंग की कई गतिविधियों को मैनेज करता था। ऐसे में अब उसकी मौत से लॉरेंस गैंग को बड़ा झटका लगा है। सिद्धू एक गैंगवॉर में मारा गया है, जो विदेशी धरती पर गैंगवॉर की पहली घटना है।
सिद्धू की हत्या किसने की, इस बात का भी खुलासा हो गया है। गैंगस्टर रोहित गोदारा (Rohit Godara) ने सिद्धू की हत्या की ज़िम्मेदारी ली है। गोदारा ने सोशल मीडिया पर बताया कि सिद्धू, लॉरेंस का हैंडलर बनकर गोदारा के भाई को मरवाने के लिए सिद्धू ने अपने लोग जर्मनी भेजे थे और वह दुबई से ही कनाडा और अमेरिका में लॉरेंस के नाम की धमकियाँ देता था। गोदारा ने धमकी दी कि लॉरेंस के चक्कर में आकर किसी ने भी अगर उसके भाइयों की तरफ आंख उठाकर भी देखा, तो उसका बुरा हाल होगा। गोदारा ने यह भी साफ कर दिया कि किसी भी देश में सुरक्षित नहीं हैं।
गौरतलब है कि लॉरेंस और गोदारा, एक-दूसरे के दुश्मन हैं। दोनों की गैंग के गैंगस्टर्स अक्सर ही एक-दूसरे के खिलाफ साजिश करते हैं। दोनों गैंग्स के बीच काफी समय से गैंगवॉर चल रहा है।
