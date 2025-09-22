इजराइली हमले से दहल उठा लेबनान, 5 नागरिकों की मौत के बाद यूएन ने लगाई गुहार- कहा- ‘ये तो नरसंहार है’

गाजा के बाद इजराइल ने लेबनान पर भी अटैक कर दिया है। इस बीच, लेबनान ने इजराइल पर सीजफायर तोड़ने का आरोप लगाया है।
इसके साथ, वहां के स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि इजराइली ड्रोन में पांच नागरिकों की मौत हुई है। जिसमें तीन बच्चे शामिल हैं।
लेबनान की ओर से इस हमले को 'नरसंहार' कहा गया है। लेबनान की सरकारी मीडिया एजेंसी के हवाले से मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया कि अटैक लेबनान के बिंट जेबेल के पास हुआ है। जिसमें एक मोटरसाइकिल को निशाना बनाया गया था।
लेबनान के राष्ट्रपति जोसेफ औन ने इस हमले की निंदा की है। इसे 'नरसंहार' बताते हुए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से इजराइल पर युद्धविराम का सम्मान करने का दबाव बनाने का अनुरोध किया है।
राष्ट्रपति ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हम शांति और मानवाधिकारों के मामलों पर चर्चा करने के लिए न्यूयॉर्क में हैं, इजराइल अंतर्राष्ट्रीय प्रस्तावों का लगातार उल्लंघन कर रहा है। बिंट जेबेल में नरसंहार का नया मामला, सीज फायर उल्लंघन का ताजा उदाहरण है।
राष्ट्रपति संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क में थे। उधर, लेबनान के प्रधानमंत्री नवाफ सलाम ने भी हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि इजराइल जानबूझकर उनके नागरिकों पर कहर बरपा रहा है।
प्रधानमंत्री ने आगे कहा कि युद्धविराम समझौते के गारंटर देशों को इजराइल पर अपनी आक्रामकता तुरंत रोकने, कब्ज़े वाले लेबनानी क्षेत्र से हटने और बंदियों को रिहा करने के लिए कड़ा दबाव डालना चाहिए।
इजराइल ने इस सप्ताह लेबनान में अपने हमलों की संख्या बढ़ा दी है। गुरुवार को, इजराइली सेना ने कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान के कई इलाकों में हिज़्बुल्लाह के हथियार डिपो पर हमला किया है।
उधर, भारी अमेरिकी दबाव और इजराइली आक्रमकता को देखते हुए लेबनान सरकार हिज़्बुल्लाह को नेस्तोनाबूत करने की कोशिश कर रही है।
सरकार की तरह से यह तक कह दिया गया है कि सेना तीन महीने के भीतर सीमावर्ती क्षेत्र में ईरान समर्थित समूह को खत्म कर देगी।