जिहाद के जरिए ही होगा कश्मीर मुद्दे का समाधान, लश्कर-ए-तैयबा के नेता ने दी धमकी

बता दें कि आतंकी अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात कमांडर था। वह संगठन के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी भी माना जाता था। इसके साथ ही वह लश्कर का प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर भी माना जाता था। अबू कताल जम्मू-कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में शामिल रहा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, वह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे राजौरी आतंकी हमले समेत कई मामलों में नामजद किया था।