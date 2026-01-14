जिहाद के जरिए ही होगा कश्मीर मुद्दे का समाधान, लश्कर-ए-तैयबा के नेता ने दी धमकी

लश्कर ए तैयबा के नेता अबू मूसा कश्मीरी ने दी धमकी (Photo-X)
लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के नेता अबू मूसा कश्मीरी का कश्मीर मुद्दे को लेकर चेतावनी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में मूसा यह दावा करता नजर आ रहा है कि उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से कहा है कि उनके अनुसार कश्मीर मुद्दे का समाधान केवल ‘जिहाद’ के नाम पर आतंकवाद के जरिए ही संभव है।
बता दें कि एक्स पर अबू मूसा की यह धमकी वायरल हो रही थी, लेकिन अब यह उपलब्ध नहीं है। माना जा रहा है कि यह वीडियो डिलीट कर दिया गया है।
बता दें कि LeT नेता का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर अबू कताल की मौत हुई है। अबू कताल को शनिवार रात पाकिस्तान के सिंध प्रांत के झेलम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था और संगठन का मुख्य ऑपरेशनल कमांडर माना जाता था।
अबू कताल जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए कुख्यात था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे चार अन्य लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों के साथ राजौरी आतंकी हमले से जुड़े चार्जशीट में नामजद किया है।
यह मामला जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के धंगरी गांव में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें आतंकियों ने घातक हमला कर सात लोगों की जान ले ली थी।
बता दें कि आतंकी अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात कमांडर था। वह संगठन के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी भी माना जाता था। इसके साथ ही वह लश्कर का प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर भी माना जाता था। अबू कताल जम्मू-कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में शामिल रहा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, वह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे राजौरी आतंकी हमले समेत कई मामलों में नामजद किया था।
