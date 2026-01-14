14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

जिहाद के जरिए ही होगा कश्मीर मुद्दे का समाधान, लश्कर-ए-तैयबा के नेता ने दी धमकी

LeT नेता का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर अबू कताल की मौत हुई है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Ashib Khan

Jan 14, 2026

लश्कर ए तैयबा के नेता अबू मूसा कश्मीरी ने दी धमकी

लश्कर ए तैयबा के नेता अबू मूसा कश्मीरी ने दी धमकी (Photo-X)

लश्कर-ए-तैयबा (LeT) के नेता अबू मूसा कश्मीरी का कश्मीर मुद्दे को लेकर चेतावनी भरा एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है। वीडियो में मूसा यह दावा करता नजर आ रहा है कि उसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और वरिष्ठ मंत्रियों से व्यक्तिगत रूप से कहा है कि उनके अनुसार कश्मीर मुद्दे का समाधान केवल ‘जिहाद’ के नाम पर आतंकवाद के जरिए ही संभव है।

बता दें कि एक्स पर अबू मूसा की यह धमकी वायरल हो रही थी, लेकिन अब यह उपलब्ध नहीं है। माना जा रहा है कि यह वीडियो डिलीट कर दिया गया है।

अबू कताल की हुई मौत

बता दें कि LeT नेता का यह बयान ऐसे समय में सामने आया है जब लश्कर-ए-तैयबा के शीर्ष कमांडर अबू कताल की मौत हुई है। अबू कताल को शनिवार रात पाकिस्तान के सिंध प्रांत के झेलम इलाके में अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी। वह लश्कर-ए-तैयबा के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी सहयोगी था और संगठन का मुख्य ऑपरेशनल कमांडर माना जाता था।

अबू कताल जम्मू-कश्मीर में कई आतंकी हमलों की साजिश रचने के लिए कुख्यात था। राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे चार अन्य लश्कर-ए-तैयबा आतंकियों के साथ राजौरी आतंकी हमले से जुड़े चार्जशीट में नामजद किया है।

यह मामला जम्मू-कश्मीर के राजौरी जिले के धंगरी गांव में हुए आतंकी हमले से जुड़ा है, जिसमें आतंकियों ने घातक हमला कर सात लोगों की जान ले ली थी।

कौन था अबू कताल

बता दें कि आतंकी अबू कताल लश्कर-ए-तैयबा का कुख्यात कमांडर था। वह संगठन के संस्थापक हाफिज सईद का करीबी भी माना जाता था। इसके साथ ही वह लश्कर का प्रमुख ऑपरेशनल कमांडर भी माना जाता था।  अबू कताल जम्मू-कश्मीर में हुए कई आतंकी हमलों की साजिश रचने और उन्हें अंजाम देने में शामिल रहा। सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार, वह सीमा पार से आतंकवाद को बढ़ावा देने में सक्रिय भूमिका निभाता था। भारत की राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने उसे राजौरी आतंकी हमले समेत कई मामलों में नामजद किया था। 

ये भी पढ़ें

‘प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मार दो’, खामेनेई ने दिया था ऑर्डर; मृतकों की संख्या आई सामने
विदेश
Iran Protest, Iran protests live fire, Ayatollah Ali Khamenei orders shooting, Iran Supreme Leader protesters killed,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

14 Jan 2026 06:59 pm

Published on:

14 Jan 2026 06:55 pm

Hindi News / World / जिहाद के जरिए ही होगा कश्मीर मुद्दे का समाधान, लश्कर-ए-तैयबा के नेता ने दी धमकी

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Army Day 2026: तकनीक और शौर्य का मेल, जानें क्यों अब भारतीय सेना को युद्ध में हराना है नामुमकिन

Army Day Special
राष्ट्रीय

चावल से लेकर केसर तक... भारत-ईरान के बीच करोड़ों का कारोबार अब संकट में

Iran India Advisory
विदेश

ईरान ने UAE, सऊदी अरब और तुर्की को दी धमकी, कहा- अगर अमेरिका ने हमला किया तो हम भी करेंगे

iran protests,iran protests 2026 live updates,iran protests 202,ayatollah ali khamenei,
विदेश

ईरान में जुल्म की इंतिहा: प्रदर्शनकारी इरफान को फांसी, परिवार को 10 मिनट में किया विदा

Iran Protester Irfan Soltani Execution
विदेश

जल्दी छोड़ दो ईरान…अमेरिका की धमकी के बाद भारत ने अपने नागरिकों को बुलाया, जानें और क्या कहा

Iran Protests
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.