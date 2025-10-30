पेरिस के म्यूजियम में आभूषण चुराने के मामले में 5 नए संदिग्ध गिरफ्तार, जांच में नये सुराग मिले

Louvre Museum Jewelry Theft Investigation:पेरिस के सरकारी अभियोजक ने हाल ही में बताया कि लूवर संग्रहालय में (Louvre Heist) हुई आभूषण चोरी के मामले (Jewelry Theft) में पांच नए संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां बुधवार रात पेरिस (Paris Heist) और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुईं, जब पुलिस ने छापेमारी की। माना जा रहा है कि इन संदिग्धों में से एक, चार सदस्यीय चोरों के समूह का हिस्सा हो सकता है, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए देखा गया था। पेरिस के अभियोजक लॉरे बेक्वाउ ने बताया कि इन संदिग्धों को पहले गिरफ्तार किए गए चोरों के बयान से नहीं, बल्कि अन्य सुरागों से गिरफ्तार किया गया है। इन संदिग्धों से उम्मीद है कि वे लूवर में हुई चोरी के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। इस चोरी में एक चोरी की हुई कार और यांत्रिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, जिससे चोर इमारत तक पहुंच पाए थे।