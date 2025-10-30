Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पेरिस के म्यूजियम में आभूषण चुराने के मामले में 5 नए संदिग्ध गिरफ्तार, जांच में नये सुराग मिले

Louvre Museum Jewelry Theft Investigation: लूवर संग्रहालय से 88 मिलियन यूरो मूल्य के आभूषणों चुराने के मामले में पांच नए संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

MI Zahir

Oct 30, 2025

Louvre Museum Jewelry Theft Investigation

पेरिस का लूव्र संग्रहालय। (फोटो: ANI)

Louvre Museum Jewelry Theft Investigation:पेरिस के सरकारी अभियोजक ने हाल ही में बताया कि लूवर संग्रहालय में (Louvre Heist) हुई आभूषण चोरी के मामले (Jewelry Theft) में पांच नए संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है। ये गिरफ्तारियां बुधवार रात पेरिस (Paris Heist) और उसके आसपास के क्षेत्रों में हुईं, जब पुलिस ने छापेमारी की। माना जा रहा है कि इन संदिग्धों में से एक, चार सदस्यीय चोरों के समूह का हिस्सा हो सकता है, जिन्हें सीसीटीवी कैमरे में चोरी करते हुए देखा गया था। पेरिस के अभियोजक लॉरे बेक्वाउ ने बताया कि इन संदिग्धों को पहले गिरफ्तार किए गए चोरों के बयान से नहीं, बल्कि अन्य सुरागों से गिरफ्तार किया गया है। इन संदिग्धों से उम्मीद है कि वे लूवर में हुई चोरी के बारे में अहम जानकारी दे सकते हैं। इस चोरी में एक चोरी की हुई कार और यांत्रिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया गया था, जिससे चोर इमारत तक पहुंच पाए थे।

लूवर संग्रहालय में चोरी का तरीका

यह घटना 19 अक्टूबर को दिनदहाड़े हुई थी, जब चार चोरों ने लूवर संग्रहालय में घुसने के लिए यांत्रिक लिफ्ट का इस्तेमाल किया। वे सीन नदी के पास स्थित एक बालकनी से गैलरी तक पहुंचे और डिस्क कटर से आभूषणों से भरे डिस्प्ले केसों को तोड़कर कीमती रत्न चुरा लिए। चोर केवल चार मिनट तक अंदर रहे और फिर स्कूटरों पर सवार होकर भाग निकले। बाद में, पुलिस ने दो संदिग्धों को गिरफ्तार किया, जिनकी उम्र 30 साल के आसपास थी और जो पहले से अपराधों में शामिल थे।

पुलिस जांच और सुबूत

पुलिस ने गिरफ्तार संदिग्धों के पास से मोबाइल फोन और एन्क्रिप्टेड संदेशों की जानकारी प्राप्त की है, जिससे मामले की जांच में मदद मिल रही है। हालांकि अभी तक इस चोरी में किसी अंदरूनी व्यक्ति के शामिल होने का कोई सबूत नहीं मिला है, लेकिन जांच जारी है। बेक्वाउ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए संदिग्धों में से एक का डीएनए अपराध स्थल से जुड़ा हुआ पाया गया है।

लूवर संग्रहालय की सुरक्षा में खामी

इस चोरी ने लूवर संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। संग्रहालय के निदेशक ने स्वीकार किया कि चोरी की घटना के दौरान एकमात्र सुरक्षा कैमरा अपोलो गैलरी की उस बालकनी पर था, जिससे चोर अंदर घुसे थे। इसके बाद से, लूवर ने अपनी सुरक्षा को और सख्त कर दिया है, और अब सबसे कीमती आभूषणों को बैंक ऑफ फ्रांस के सुरक्षित तहखाने में रखा गया है।

चोरी हुए आभूषण अभी तक नहीं मिले

अब तक लूवर से चुराए गए रत्न बरामद नहीं किए जा सके हैं। हालांकि पुलिस ने कई संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, लेकिन आभूषणों का पता लगाने में अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। जांचकर्ताओं का मानना है कि जल्द ही चोरी के सामान और चोरी में शामिल गिरोह के बारे में और जानकारी सामने आ सकती है।

संग्रहालय की सुरक्षा उठ रहे सवाल

बहरहाल लूवर संग्रहालय में हुई यह डकैती न केवल संग्रहालय की सुरक्षा व्यवस्था के बारे में गंभीर सवाल उठा रही है, बल्कि यह भी दिखा रही है कि कैसे चोर इतने सटीक तरीके से काम करते हैं। जांच में गिरफ्तार संदिग्धों के बयान और अन्य सुरागों से उम्मीद की जा रही है कि चोरी गए रत्नों का पता जल्द ही चल सकता है और इस मामले से जुड़ी और जानकारी सामने आ सकती है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

police

Updated on:

30 Oct 2025 07:21 pm

Published on:

30 Oct 2025 06:52 pm

Hindi News / World / पेरिस के म्यूजियम में आभूषण चुराने के मामले में 5 नए संदिग्ध गिरफ्तार, जांच में नये सुराग मिले

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

ट्रंप ने बुसान में क्यों कहा, भारत ने रूस से तेल आयात कम किया है

India Oil Imports
विदेश

ट्रंप और शी जिनपिंग के बीच ऊर्जा समझौते पर चर्चा से भारत-चीन रिश्तों पर क्या असर पड़ेगा ?

US-China trade Talks
विदेश

काश पटेल पर बड़ा आरोप: गर्लफ्रेंड को गाते हुए देखने के लिए 498 करोड़ के सरकारी जेट का इस्तेमाल​ किया ?

Kash Patel FBI jet scandal
विदेश

पूर्व सफाई कर्मचारी की किस्मत खुली: 430 करोड़ का मुकदमा जीता

Inheritance Dispute
विदेश

जिनपिंग से मुलाकात के बाद ट्रंप ने दी चीन को राहत, टैरिफ को घटाकर किया 47%

Donald Trump meets Xi Jinping
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.