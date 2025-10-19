Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

पेरिस के Louvre म्यूज़ियम से चोरों ने 7 मिनट में नेपोलियन के आभूषण चुराए,जानें कब तक रहेगा बंद

Louvre Napoleon Heist Chaos: पेरिस के लूव्र से नेपोलियन के 9 आभूषण 7 मिनट में चोरी हो गए, बाहर बैरिकेड्स-भीड़ का हंगामा रहा।

2 min read

भारत

image

MI Zahir

Oct 19, 2025

Louvre Napoleon Heist Chaos

पेरिस का लूव्र संग्रहालय। (फोटो: ANI)

Louvre Napoleon Heist Chaos: एक तरफ भारत में जहां दिवाली की धूम है, वहीं पेरिस का लूव्र संग्रहालय (Louvre Napoleon Heist) रविवार को सनसनी बन गया! तीन मास्कधारी चोरों ने 19 अक्टूबर 2025 को नेपोलियन और जोसेफाइन के 9 कीमती आभूषण 7 मिनट में चुरा (Paris Museum Theft) लिए। फ्रांस गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा – 'बड़ी डकैती!' चोर सीन नदी के पास निर्माण से हाइड्रोलिक सीढ़ी लगा कर अपोलो गैलरी (Apollo Gallery Loot) पहुंचे। उन्होंने डिस्क कटर से शीशे काटे, नेकलेस-टियारा-ब्रूच लूटे। एक आइटम बाहर मिला, बाकी 8 गायब! कीमत? करोड़ों यूरो! म्यूजियम पूरे दिन बंद रहा।

चोरी का पूरा ड्रामा: कैसे चोरों ने सबको चकमा दिया ?

जानकारी के अनुसार सुबह 9:30 बजे, खुलते ही चोर सक्रिय! स्कूटर से आए, फ्रेट लिफ्ट से ऊपर, दो अंदर घुसे-तीसरा पहरा दे रहा था। सिर्फ 7 मिनट में चोरी कर मोटरबाइक पर फरार हो गए! संस्कृति मंत्री रशीदा दाती ने ट्वीट किया – कोई घायल नहीं। पेरिस पुलिस 'संगठित गैंग' की जांच में जुटी हुई है। बिग वेब फैक्ट: चोरों ने पहले रेकी की, साइबर अटैक से अलार्म फेल हो गया! हॉलीवुड स्टाइल रेड की तरह चोरी की!

बाहर हाहाकार: बैरिकेड्स-भीड़-ट्रैफिक जाम का तमाशा !

जानकारी के मुताबिक लूव्र गेट पर अफरा-तफरी रही! तस्वीरों में ऊंचे बैरिकेड्स लगे हुए थे, गुस्सैल पर्यटक चिल्ला रहे थे– 'टिकट वापस दो!' हजारों लोग फंसे, लाइव स्ट्रीमिंग वायरल। नदी किनारे ट्रैफिक रुका – कारें, बसें, टूर कोच जाम में फंस गए। मेट्रो पर भी भीड़ दिखी और पुलिस ने इलाका सील किया। अनुमान: 2 घंटे का कोलाहल रहा ।

लूव्र का जलवा: दुनिया का नंबर 1 म्यूजियम, 30 हजार रोज मेहमान!

जानकारी के अनुसार लूव्र – ग्लोबल टूरिज्म किंग! प्रतिदिन 30,000 विजिटर, सालाना 1 करोड़। अंदर 33,000 खजाने – प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां, पेंटिंग्स। स्टार: मोना लीसा की मुस्कान! वीनस डी मिलो की खूबसूरती, विंग्ड विक्टरी की उड़ान। आज सब ताले चढ़े, विजिटर निराश: 'होटल बुकिंग बेकार!' अहम बात: दुनिया का सबसे हॉट स्पॉट आज 'क्लोज्ड'!

पुरानी चोरियां: लूव्र का डार्क पास्ट!

जानकारी के मुताबिक​ म्यूजियम का इतिहास चोरी से भरा! 1911: मोना लीसा कोट में छिपा ली, 2 साल बाद फ्लोरेंस मिली। 1983: रेनेसांस कवच गायब, 2021 बरामद। हाल में गोल्ड लूट। चोर ट्रिक्स: रेकी, कटर, मास्क। फ्रांस आर्ट सिक्योरिटी पर सवाल उठे!

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

crime

crime news

crimenews

world news

World News in Hindi

वर्ल्ड न्यूज लाइव अपडेट्स

Published on:

19 Oct 2025 07:01 pm

Hindi News / World / पेरिस के Louvre म्यूज़ियम से चोरों ने 7 मिनट में नेपोलियन के आभूषण चुराए,जानें कब तक रहेगा बंद

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

दिवाली कार धमाल vs चीन का ऑटो साम्राज्य: 46.5 करोड़ गाड़ियां, क्या भारत पीछे छूट रहा ?

Diwali India Vs China Vehicles
विदेश

फिजी की महिलाओं का कमाल: IBSA Fund से 1530 ग्रामीण बहनों को सुपर पॉवर, भारत ने की गजब पहल!

IBSA Fund Fiji Women Empowerment
विदेश

ईरान परमाणु समझौता समाप्त: रूस-चीन का UN को पत्र, भारत के लिए क्या हैं बड़े संकेत ?

India Iran Oil Import Boost
विदेश

Dengue: बाढ़ के बाद डेंगू मचा रहा तबाही, पाकिस्तान में पीड़ितों की संख्या पहुंची 3.5 हजार के पार, कई लोगों की मौत

Dengue Cases in Pakistan
विदेश

गाजा युद्ध विराम टूटा ! राफा में इजराइल का खतरनाक हवाई हमला, हमास पर बड़ा आरोप

Air strike in Gaza
विदेश
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.