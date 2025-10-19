पेरिस के Louvre म्यूज़ियम से चोरों ने 7 मिनट में नेपोलियन के आभूषण चुराए,जानें कब तक रहेगा बंद

पेरिस का लूव्र संग्रहालय। (फोटो: ANI)
Louvre Napoleon Heist Chaos: एक तरफ भारत में जहां दिवाली की धूम है, वहीं पेरिस का लूव्र संग्रहालय (Louvre Napoleon Heist) रविवार को सनसनी बन गया! तीन मास्कधारी चोरों ने 19 अक्टूबर 2025 को नेपोलियन और जोसेफाइन के 9 कीमती आभूषण 7 मिनट में चुरा (Paris Museum Theft) लिए। फ्रांस गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा – 'बड़ी डकैती!' चोर सीन नदी के पास निर्माण से हाइड्रोलिक सीढ़ी लगा कर अपोलो गैलरी (Apollo Gallery Loot) पहुंचे। उन्होंने डिस्क कटर से शीशे काटे, नेकलेस-टियारा-ब्रूच लूटे। एक आइटम बाहर मिला, बाकी 8 गायब! कीमत? करोड़ों यूरो! म्यूजियम पूरे दिन बंद रहा।
जानकारी के अनुसार सुबह 9:30 बजे, खुलते ही चोर सक्रिय! स्कूटर से आए, फ्रेट लिफ्ट से ऊपर, दो अंदर घुसे-तीसरा पहरा दे रहा था। सिर्फ 7 मिनट में चोरी कर मोटरबाइक पर फरार हो गए! संस्कृति मंत्री रशीदा दाती ने ट्वीट किया – कोई घायल नहीं। पेरिस पुलिस 'संगठित गैंग' की जांच में जुटी हुई है। बिग वेब फैक्ट: चोरों ने पहले रेकी की, साइबर अटैक से अलार्म फेल हो गया! हॉलीवुड स्टाइल रेड की तरह चोरी की!
जानकारी के मुताबिक लूव्र गेट पर अफरा-तफरी रही! तस्वीरों में ऊंचे बैरिकेड्स लगे हुए थे, गुस्सैल पर्यटक चिल्ला रहे थे– 'टिकट वापस दो!' हजारों लोग फंसे, लाइव स्ट्रीमिंग वायरल। नदी किनारे ट्रैफिक रुका – कारें, बसें, टूर कोच जाम में फंस गए। मेट्रो पर भी भीड़ दिखी और पुलिस ने इलाका सील किया। अनुमान: 2 घंटे का कोलाहल रहा ।
जानकारी के अनुसार लूव्र – ग्लोबल टूरिज्म किंग! प्रतिदिन 30,000 विजिटर, सालाना 1 करोड़। अंदर 33,000 खजाने – प्राचीन वस्तुएं, मूर्तियां, पेंटिंग्स। स्टार: मोना लीसा की मुस्कान! वीनस डी मिलो की खूबसूरती, विंग्ड विक्टरी की उड़ान। आज सब ताले चढ़े, विजिटर निराश: 'होटल बुकिंग बेकार!' अहम बात: दुनिया का सबसे हॉट स्पॉट आज 'क्लोज्ड'!
जानकारी के मुताबिक म्यूजियम का इतिहास चोरी से भरा! 1911: मोना लीसा कोट में छिपा ली, 2 साल बाद फ्लोरेंस मिली। 1983: रेनेसांस कवच गायब, 2021 बरामद। हाल में गोल्ड लूट। चोर ट्रिक्स: रेकी, कटर, मास्क। फ्रांस आर्ट सिक्योरिटी पर सवाल उठे!
