पेरिस के Louvre म्यूज़ियम से चोरों ने 7 मिनट में नेपोलियन के आभूषण चुराए,जानें कब तक रहेगा बंद

Louvre Napoleon Heist Chaos: एक तरफ भारत में जहां दिवाली की धूम है, वहीं पेरिस का लूव्र संग्रहालय (Louvre Napoleon Heist) रविवार को सनसनी बन गया! तीन मास्कधारी चोरों ने 19 अक्टूबर 2025 को नेपोलियन और जोसेफाइन के 9 कीमती आभूषण 7 मिनट में चुरा (Paris Museum Theft) लिए। फ्रांस गृह मंत्री लॉरेंट नुनेज ने कहा – 'बड़ी डकैती!' चोर सीन नदी के पास निर्माण से हाइड्रोलिक सीढ़ी लगा कर अपोलो गैलरी (Apollo Gallery Loot) पहुंचे। उन्होंने डिस्क कटर से शीशे काटे, नेकलेस-टियारा-ब्रूच लूटे। एक आइटम बाहर मिला, बाकी 8 गायब! कीमत? करोड़ों यूरो! म्यूजियम पूरे दिन बंद रहा।

